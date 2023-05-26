Аким Ряжского сельского округа Узункольского района Асылхан АЛИМБАЕВ выдал участок под коровник жителю района Какашеву. Это и еще одно дело в отношении акима рассмотрели на дисциплинарном совете сегодня, 26 мая.

- Заявление поступило от его супруги, от имени мужа, - пояснил помощник прокурора Узункольского района Тимур МУКАНОВ. - На тот момент аким знал, что Какашев умер, но выдал разрешение на аренду участка площадью 0,06 га.

Аким Алимбаев пояснил, что не хотел выдавать участок, но ему "стали поступать звонки".

- От руководителя районного отдела земельных отношений, - пояснил аким. - Я проконсультировался с юридическим отделом, сказали, землю выдать можно, я подписал.

Прокурор Муканов добавил, что "впервые слышит эту версию". Он рекомендовал вынести предупреждение.

Член диссовета Мурат САНДЫБАЕВ сказал, что акима неправильно проконсультировали:

- Акиму района нужно тоже на это указать, сегодня Алимбаева, завтра другого введут в заблуждение. Его, грубо говоря, подставили.

Второе дело акима Ряжского сельского округа касалось талонов на бензин.

- Алимбаев забрал талоны на 500 литров бензина, закупленных за счет бюджетных средств, себе домой, - пояснил помощник прокурора Тимур Муканов. - Общая сумма закупки талонов на 900 литров бензина 173 900 тенге. Но талоны на 500 литров бензина из дома акима украли, тем самым государству причинен ущерб на сумму более 73 000 тенге. Налицо - халатное отношение к госимуществу.

- Талоны забрал домой, потому что в акимате произошла кража, - пояснил аким.- У нас один сейф, ключи от которого есть у всех сотрудников, я боялся, что талоны украдут.

- Вы должны сохранять госсобственность и не обращать внимания на звонки, - прокомментировал оба дела председатель дисциплинарного совета Ерлан САЛЫКБАЕВ.

Дисциплинарный совет вынес сельскому акиму предупреждение.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ