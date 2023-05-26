По-настоящему жаркая погода установилась в регионе в связи с пришедшим ранее антициклоном. По прогнозам синоптиков, с 27 по 29 мая осадков ни по области, ни в Костанае не ожидается. Ветер будет южный и юго-восточный со скоростью 9-14 м/с.

Фото Ксении РЕБИК

- Ночью в субботу, 27 мая, столбики термометров по области будут показывать +7..+12, на юге +15 градусов. Днем +26..+31 градус, - сообщила инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. - В воскресенье, 28 мая, ночью +10..+15, на севере +7 градусов, днем +27..+32 градуса. В понедельник, 29 мая, температура ночью ожидается +13..+18 градусов, на востоке +10, днем +30..+35 градусов.

В Костанае в ближайшие дни также будет жарко. В субботу, 27 мая, температура воздуха ночью составит +9..+11, днем +28..+30. В воскресенье, 28 мая, ночью +10..+12, днем +30..+32 градуса. В понедельник, 29 мая, ночью +13..+15 градусов, днем +31..+33.