Областные соревнования по моделированию проходят сегодня, 26 мая, в Костанае. Школьники запускают самолеты в небо, машины ставят на асфальт, а корабли и катера спускают на воду. Каждая модель собрана самими школьниками, они же ювелирно управляют ими с помощью джойстиков. То, что на первый взгляд кажется просто игрой в машинки, на самом деле серьезный и трудоемкий спорт.

Соревнования проходили в разных частях Костаная и его окрестностей. В Городской школе технического творчества (ГШТТ) наблюдали за фигурным вождением автомоделей, в школе №9 запускали модели самолетов, а на окраине Тобыла следили за схематичной моделью планера. Все за раз не объедешь, поэтому корреспонденты "НГ" остановили свой выбор на судомодельном направлении.

Свои суда участники соревнований спускали на воду на реке Тобол на небольшом пирсе за Большим мостом. Участники - школьники с 5 по 11 класс из восьми районов Костанайской области.

- Я уже 5 лет занимаюсь моделированием, - рассказал "НГ" ученик ГШТТ Таир КАЛИЕВ. - На соревнования я подготовил гоночную модель. Корпус у нее сделан так, чтобы модель могла разгоняться и набирать максимальную скорость. Задача как в обычной гонке - пройти за 6 минут как можно больше кругов. Мне очень нравится гонять - это как "Формула-1", только на воде. Из-за большой скорости и воды гоночные модели часто ломаются, мы их сами чиним, особенно механику. Судомоделирование считается самой тяжелой секцией, потому что здесь нужны огромные знания техники, как заставить модель двигаться быстрее или маневреннее. Этому долго учатся, поэтому ребята, которые ходят 2 года или три в наш кружок, еще многого не знают.

Модели перед спуском на воду проходят ряд проверок и текстов в небольшом бассейне, который установлен в школе. На большую воду модели пускают редко, в основном на соревнованиях.

В каждом классе свои задачи. Если модели Таира нужно продемонстрировать скорость и живучесть, то модель Ерали АЛМАСОВА в первую очередь должна быть маневренной. Ее задача - пройти через буйки не задев их.

- Детальки мы, конечно, покупали, а корпус судна я в основном делал сам, - вспоминает Ерали. - Аккумуляторы, мотор и руль заказываем на сайте. Важно уметь управлять им. Начинаем в бассейне, потом на большой воде. Я учусь этому уже 4 года. Фигурными моделями легче управлять, чем гоночными - в разворотах не так тяжело и скорость не высокая для реакции.

Вода так или иначе зачастую все же просачивается внутрь корпуса. Если повезет - то дети откачивают воду с помощью спринцовки. Если нет, то как и любой корабль с водой в трюме модель медленно тонет. Спасать модель на резиновой лодке спешит педагог ГШТТ и руководитель судомодельного кружка Нурлан СЫЗДЫКОВ. Он рассказывает, что чаще всего модели успевают спасти. В прошлом году одна затонула, но ее помогли спасти водолазы с местной спасательной станции.

Сыздыков отмечает - для ребят областные соревнования лишь промежуточный этап. Впереди республиканские в Таразе.

- Соревнования проходят ежегодно при поддержке "Регионального центра психологической поддержки и дополнительного образования", за что им отдельное спасибо, - говорит Сыздыков. - Сейчас ребята получают опыт управления моделями перед Таразом, где будет очень большая конкуренция из всех регионов страны во всех номинациях. У нас же технический вид спорта, поэтому многое упирается в финансирование. На одну модель нужно купить электродвигатель, цена от 25 до 80 тысяч тенге, купить регулятор скорости, цена которого тоже большая. Две детали всего, а уже 150 000 тенге. Хорошо, что нам помогают родители учеников. Финансирование из бюджета скромное.

Родители помогают не только материально, но и морально. Костанаец Николай ЧЕМЕЗОВ приехал на соревнования, чтобы поддержать сына Матвея. С собой прихватил бинокль, чтобы лучше разглядеть модели на воде.

- Я и сам раньше увлекался сборкой моделей судов и самолетов, увлекался картингом, теперь помогаю сыну, вникаю во все нюансы, - признается мужчина. - В следующем году сын будет выступать в классе радиоуправляемых моделей. Поэтому я сейчас подглядываю за участниками этого года, чтобы помочь Матвею в будущем.

Участники конкурса судомоделирования управились до обеда, хоть и рассчитывали рассекать волны весь день. Совсем скоро судьи подведут итоги соревнований, которые "НГ" опубликует в печатной версии.

Фото Ксении РЕБИК