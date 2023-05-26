Льготное автокредитование в Казахстане формально доступно. В БРК заявляют, что нужно лишь обратиться в банк, но банки заявки не принимают: программа приостановлена, так как денег нет, сообщает Informburo.kz.

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Как сообщил оператор программы – Банк развития Казахстана – порталу Kolesa.kz, льготное кредитование всё ещё доступно для казахстанцев. Чтобы участвовать в программе, следует обратиться в любой из банков-участников: Народный банк Казахстана, ForteBank, Евразийский банк, Банк ЦентрКредит. Займы выдают за счёт средств, которые поступают от выплат по кредитам действующих заёмщиков. В БРК заявили, что к 1 мая казахстанцы оформили 33 506 льготных кредитов на покупку отечественных авто. В среднем каждый месяц по программе оформляют 237 займов.

При этом возникает вопрос, как такое возможно? Ведь госорганы обещают возобновить приём заявок только летом. Однако льготные автокредиты выдают как по линии Фонда развития промышленности, так и по линии Банка развития Казахстана, объяснили informburo.kz в БРК. И по линии банка кредитование якобы доступно. Условия прежние, первоначальный взнос устанавливают банки-участники.

Informburo.kz обзвонил колл-центры всех банков-партнёров, в каждом нам либо сообщили, что программа приостановлена, либо рассказали о своём продукте, но со ставкой вознаграждения до 24%.

Ожидается, что автокредитование по линии ФРП возобновится летом. Способ подачи заявки, как отмечал глава МИИР Марат Карабаев останется прежним – через портал фонда. При этом условия участия планируют изменить. К ним добавят внесение первоначального взноса в размере 10-15% от стоимости автомобиля и введение максимального порога заработной платы, чтобы "сделать программу более доступной и народной". Также исключат из списка доступных по программе моделей Kia Sportage и Hyundai Tucson.