26 мая 2023, 14:08

Вчера в жилом доме Гашека д.14 ТОО «РБК газ Костанай» проводило техобслуживание газового оборудования. Проводили они эти работы на основании заключенного с ПКСК договора на обслуживание этих сетей до квартиры! С определенной частью квартир они заключили договор и на обслуживание газовых плит и труб в квартире.

На сегодняшний день часть газового оборудования дома на обслуживание в этой организации, вторая в РЦКУ Костанай. Но очень им хотелось и заключить договор с оставшимися квартирами. Но так как люди не соглашались на их требования, взяли и отключили вечером три подъезда от газа, мотивируя падением давления на манометре, хотя жильцам даже слово не сказали о какой-то проблеме в доме с газовым оборудованием.

Да какого времени это предприятие будет творить беспредел и беззаконие, заставляя жильцов заключать с ними договоры. И делает она это с молчаливого согласия контролирующих и правоохранительных органов? Почему молчит Жилищная Инспеция или у них на повестке только один вопрос ОСИ? Ждем аварии?