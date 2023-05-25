При этом Тамара Дуйсенова не смогла сказать, какие конкретно механизмы предусмотрят в новом Налоговом кодексе, передает Informburo.kz.

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Министр труда и социальной защиты РК Тамара Дуйсенова высказалась об отмене системы Единого совокупного платежа (ЕСП) со следующего года.

ЕСП в Казахстане отменят с 1 января 2024 года. Такая норма предусмотрена в Социальном кодексе РК, который подписал президент 20 апреля.

"Дело в том, что это прерогатива Министерства финансов. По их плану работы, который они внедрили, до 1 января 2024 года ЕСП будет действовать. Они же готовят Налоговый кодекс, там будут предусмотрены другие упрощённые схемы", – сказала министр.

При этом Тамара Касымовна не смогла сказать, какие конкретно механизмы предусмотрят в новом Налоговом кодексе.

Пока новые нормы не введены, при отмене ЕСП самозанятым придётся выплачивать все социальные платежи – социальные отчисления, пенсионные взносы, взносы на обязательные социальное медицинской страхование – по новому налоговому режиму.

Отметим, ранее в кулуарах правительства на вопрос журналиста Informburo.kz об отмене ЕСП, Тамара Касымовна заявила, что он не отменяется.