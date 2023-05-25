Сосредоточенность школьников на учёбе к концу года зависит от мастерства учителей, отметил министр.

Министр просвещения РК Гани Бейсембаев высказался о том, что некоторые школы уже не проводят уроки и начали сбор учебников, несмотря на то, что учебный год официально продлён до 31 мая, передает Informburo.kz.

В кулуарах правительства журналисты обратили внимание министра на то, что в мае школьники настроены на каникулы и практически не учатся.

"Я работал в школе, учителем, завучем, директором. Я работал в Алматинской области. Вы знаете, это зависит от мастерства учителя. Если учитель хорошо преподаёт, то за ним будут бегать ученики. Есть дети, которые не хотят уходить на каникулы. Есть стандарт. Каждая школа должна его выполнять", – сказал Гани Бейсембаев.

По его словам, невыполнение госстандарта считается также финансовым нарушением, поскольку учителя и директоры получают зарплату за часы работы.

В случае невыполнения правил с руководством учебных заведений будут проводить разъяснительную работу и наказывать, напомнил министр. Однако какое именно наказание ждёт нарушителей Гани Бейсембаев не уточнил.

Вместе с тем министр в очередной раз напомнил, что для возвращения к прежней продолжительности учебного необходимо решение экспертов.

Ранее сообщалось, что департаменты по обеспечению качества образования ведут мониторинг на предмет исполнения приказа. Они выявили факты раннего сбора учебников в школах №80 Шымкента и №52 Актобе. Мониторинг продолжается.