Один из них - «Достык» в Карабалыкском районе — нуждается в текущем ремонте на сумму 22 млн тенге. Сегодня, 26 мая, на совещании в областном акимате управление образование просило поддержать его финансирование из областного бюджета.

Фото из архива "НГ"

- После трехлетней реконструкции в этом году примет детей спортивно-оздоровительный лагерь «Алые паруса» в Лисаковске, - отметила руководитель управления образования Костанайской области Айман ИБРАЕВА, - текущий ремонт проведен в рудненских лагерях «Чайка» и «Орленок».

Из названных десятка лагерей государственных 8. Из-за лесного пожара в сентябре прошлого года в Аулиекольском районе лагерь «Достык» пострадал так, что требуется строительство нового. Планируется, что сделано это будет на средства благотворительного фонда.

В загородных лагерях, первые смены в которых начнутся с 12 июня, сможет отдохнуть около 8 тысяч детей, в их числе 413 воспитанников интернатов для сирот.

- По государственному социальному заказу запланировано оздоровление 259 особенных детей с сопровождающими их родителями в реабилитационном центре «Хатико» ОФ «Перекресток», - сообщила Ибраева, - в прошлом году заказ охватывал всего 100 детей... Ввиду малочисленности загородных баз отдыха с 5 июня во всех организациях образования будут функционировать 847 пришкольных и 86 палаточных лагерей.

Досуг и отдых будут обеспечивать также более 800 творческих кружков и студий, 37 дворовых клубов, 474 трудовых отряда, планируется, что 12 000 детей смогут воспользоваться туристско-краеведческими маршрутами, экспедициями.

- Есть лагеря, которые можно восстановить, чтобы летом у нас отдыхало больше детей? - спросил аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ.

Оказалось, что таких лагеря четыре. Аким области дал поручение направить средства на проведение экспертизы их состояния.

В этом году на летний отдых детей из областного бюджета выделено 556,6 млн тенге, вдвое больше, чем в прошлом.