Регистрацию прошел автомобиль-конструктор марки Toyota. Такие автомобили ввозятся под видом автозапчастей, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. Еркебулан АБИЛКАКИМОВ приобрел автомобиль в прошлом году, как только он узнал о том, что дано разрешение на легализацию автомобилей, сразу же начал сбор всех необходимых документов.

- Собрал все необходимые документы и подал заявление на легализацию, буквально вчера подал заявку, а сегодня уже пришел ответ о том, что мой автомобиль прошел все необходимые процедуры и я могу поставить его казахстанский учет, - рассказал автовладелец.

Процедура прохождения легализации автомобилей-конструкторов такая же, что и у обычных авто.

- Заявителю необходимо подать онлайн-заявку, в случае отказа подать заявление в процессиноговый центр, а также приложить техпаспорт, страховой полис, пройденный до 1 сентября 2022 года, и диагностическую карту о прохождении техосмотра. Затем сотрудники полиции проверяют автомобиль по всем базам. Процесс легализации занимает один-два дня, - рассказал и.о начальника УАП ДП Костанайской области Аслан БАЛГАБАЕВ. - Ставка сбора за первичную регистрацию таких транспортных средств составит 200 тысяч тенге. На сегодняшний день в процессинговый центр с заявками на легализацию обратилось свыше 50 автовладельцев.

Всего с начала акции по легализации иностранных автомобилей в Костанайской области было легализовано 6 100 транспортных средств.

Фото предоставлено пресс-службой ДП КО