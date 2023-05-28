После редиса и ранней зелени огурец - следующий традиционный овощ на нашем столе в начале лета. Конечно, купить его не проблема круглый год, но вырастить свои зеленцы для витаминного салата или засолки, имея участок, особо приятно. Тем более что выбор семян превеликий, а оптимальные условия для всходов и роста сейчас - самые подходящие.

Выбирая сорт или гибрид, учитывайте несколько факторов. Во-первых, способ завязывания плодов: пчелоопыляемые либо самоопыляемые (партенокарпические). У первых урожай можно получить только при участии насекомых-опылителей, поэтому они подходят только для выращивания на открытых грядках. Плоды именно пчелоопыляемых сортов более трехсот лет выращиваются в России и традиционно используются в засолке. Прародителем многих таких огурцов является старинный русский сорт «муромский», приспособленный к суровому прохладному лету с частыми дождями. Позже появились и пользуются популярностью до сих пор другие пчелоопыляемые сорта: «вязниковский», «изящный», «конкурент», «дальневосточный», «засолочный», «кустовой», «нежинский» и другие.

Для огородников сейчас раздолье в выборе огурцов - на любую длину, толщину и бугорчатость

Все больше огородники предпочитают партенокарпические гибриды, образующие плоды без опыления. У них только женский тип цветков, не требующий мужских. Их можно выращивать как в открытом грунте, так и в пленочных парниках и теплицах. Ассортимент производителей и названий настолько огромен, что описать невозможно. Приведу те, что уже несколько лет выращиваю сам: «апрельский F1», «кураж F1», «мирабэлла F1», «маша F1», «меренга F1».

Не так давно селекционеры порадовали и тех, кто хотел бы вырастить огурцы на подоконнике, не имея участка. Создана «балконная» группа партенокарпических гибридов, которые отличаются некрупной листвой, короткими междоузлиями и пучковой завязью.

Во-вторых, обращайте внимание на характер ветвления растений. Сорта с сильным ветвлением будут давать боковые побеги практически из каждого узла стебля и не ограничены в росте, а значит, активное плодоношение будет длительным. Такие огурцы больше подходят для открытого грунта, а в теплицах требуют формирования и прищипывания. У гибридов с умеренным (средним) типом ветвления боковых побегов достаточно, но они не длинные, поэтому проще в уходе. Огурцы со слабым ветвлением, зачастую скороспелые, имеют основной стебель и короткие букетные веточки со множеством завязи (пучковый тип завязи), похожей на гроздья. Такие гибриды отдают урожай в 2 волны и достаточно быстро, за 1-1,5 месяца.

От двух до десяти зеленцов в одном узле может быть у гибридов с пучковой завязью

К хозяйственно-биологическим показателям относится: назначение (салатные, универсальные, засолочные), внешний вид, бугорчатость и размеры зеленцов (корнишоны, пикули, длинноплодные), скороспелость, устойчивость к заболеваниям и неблагоприятным погодным факторам.

Итак, вы приобрели семена. О всхожести, как правило, беспокоиться не стоит. При правильном хранении (прохлада и сухость) огурцы ее сохраняют на протяжении 6-10 лет. Зачастую импортные семена гибридов имеют яркую окраску (зеленую, оранжевую, розовую), значит, они обработаны препаратом «Тирам» и не требуют предпосевной подготовки. Один из способов проращивания - замачивание во влажной среде - необходим в том случае, если вы сомневаетесь в годности семян или если сначала вы собираетесь посеять в стаканы дома, а потом высадить рассаду на грядку. Но не переусердствуйте со сроками. Огурец - быстровсхожая культура, поэтому 1-2 суток будет достаточно подержать замоченными, чтобы семена наклюнулись и дали корешок в 1-5 мм. Посев с более длинным хрупким корнем чреват их травмированием и уязвимостью растений в открытом грунте при неблагоприятной погоде.

Яркий цвет семян говорит об обработке фунгицидом, который предотвратит фузариоз на раннем этапе роста

Огурец любит тепло и не терпит низких температур на любом этапе развития. Оптимально для прорастания +24-27 градусов, тогда всходы появятся через 3 дня. С прохладными ночными температурами процесс может затянуться до 5-7 дней. При температуре почвы ниже 15 градусов всходы появляются медленно и редко. Температура ниже 10 градусов вызовет плесневение семян и гибель ростков еще в зародыше.

К отсутствию всходов может привести плотная, тяжелая почва, нарушение полива (засуха или переувлажнение в сочетании с низкой температурой), большая глубина заделки семян (оптимально - 1,5-2 см).

Перегной, зола, удобрение - все, что нужно заложить в грядку перед посевом

По народным приметам, заморозков не бывает после праздника Троицы, который в этом году приходится на 4 июня. Поэтому в последние дни мая можно сеять огурцы совершенно без укрытия и лучше сухими семенами, с наименьшим риском при неблагоприятных погодных условиях. Они просто дождутся своего часа и прорастут. Хоть огурец и мирится с незначительной тенью, лучше выбрать открытое солнечное место, закрытое с северной стороны от холодных ветров строением, забором, кустарником или грядкой с кукурузой.

Огурец - прожорливая культура, любит плодородный, богатый органикой рыхлый грунт. В таком и корни будут мощные, и плети быстро растут. Не зря раньше в деревнях выращивали огурцы на компостных и навозных кучах, которые снабжали не только питанием, но и теплом. Поэтому при устройстве грядки не жалейте перепревший перегной или компост (1 ведро на 1 кв. м). Лучшими предшественниками огурца являются томаты, картофель, бобовые культуры и корнеплоды. Кроме того, не помешают минеральные комплексные удобрения, например, «Азофоска» (2 ст. л. на 1 кв. м), древесная зола (1 стакан на 1 кв. м). Перед посевом, во избежание появления грибных болезней при обилии растительных остатков, пролейте землю раствором марганцовки или «Фитоспорина».

В высокой грядке плети огурцов лучше размещать на шпалерной сетке либо шпагате

Для открытой грядки норма посева огурца - 5 растений на 1 кв. м. Можете семян разложить и больше, чтобы потом выбраковать слабые растения.

С появлением цветов можно начинать подкармливать растения каждые 10-15 дней, чередуя органические и минеральные удобрения. Из первых я применяю водные настои крапивы и другой травы, коровяка (разведение настоя 1:10), биогумуса (1 ст. л. на ведро воды), черствого хлеба.

Крапива, хлеб и вода - для огурца «еда»

Необходимость подкормки минеральными удобрениями подскажет внешний вид растений. Пожелтение нижних листьев, замедление роста побегов, бледный цвет зеленцов говорит о необходимости азота (вносим аммиачную селитру или карбамид). При дефиците калия на листьях появляется светлая кайма, которая буреет и высыхает, плоды приобретают грушевидную форму (вносим настой древесной золы или сульфата калия). Замедляется рост, листья становятся мелкими и темно-зелеными при нехватке фосфора (удобряем монокалийфосфатом). Обязательно разводите удобрения согласно инструкции и вносите по предварительно увлажненной почве.

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