По прогнозам синоптиков, в четверг, 25 мая, днём на северо-востоке области пройдёт небольшой дождь с грозой. В пятницу и субботу, 26-27 мая, осадки не ожидаются. В Костанае 25-27 мая будет переменная облачность без осадков.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

- Ночью в четверг, по области будет 8-13, на юге 16 градусов тепла, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днём будет 26-31°С. На пятницу и субботу прогноз одинаковый: по ночам термометры будут показывать 10-15, на севере 7°С, в дневное время воздух прогреется до 25-30°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью 10-12°С, днём 28-30°С. В пятницу и субботу: ночью 10-12°С, днём 26-28°С.

В ближайшие трое суток ожидается северо-восточный ветер. В четверг скоростью ветра составит 5-10 м/с, на северо-востоке возможны усиления до 15 м/с. 9-14 м/с. В пятницу и субботу прогнозируемая скорость ветра - 9-14 м/с.