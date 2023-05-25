Второй полевой сезон костанайские археологи будут вести раскопки на поселении, которое в будущем обещает стать популярным туристическим объектом - при соответствующей организации.





Укрепленное поселение бронзового века, расположенное вблизи п. Первомайское Денисовского района, задолго до начала раскопок в народе стали называть «Денисовским Аркаимом» - по аналогии с известным объектом в Челябинской области. Археологи этот объект называют «укрепленное поселение Камысты». По данным ученых, это один из трех десятков протогородов ариев, почти все расположены на территории Южного Урала и только один в Казахстане.

В 2021 году на поселении Камысты провели разведочные работы, а с 2022 года начались настоящие раскопки, накопление материала и камеральная обработка его вне полевого сезона. По итогам раскопок сделаны публикации в археологических журналах и доклады на научных конференциях.

В полевой сезон 2022 года в северной части поселения был законсервирован для последующих раскопок перспективный участок с колодцем, жилищем и хозяйственными постройками, исследования которого продолжатся в этом сезоне.





В раскопках традиционно примут участие студенты исторического факультета КРУ - для них это летняя практика, предусмотренная учебным планом. Кроме того, к работам будут привлечены волонтеры и школьники. В экспедиции примут участие археологи из США: докторант Вашингтонского университета (Миссури) Джек Бернер и его научный руководитель, профессор Майкл Фрачетти. По итогам будет заключен меморандум о сотрудничестве между КРУ им. Байтурсынова и Вашингтоским университетом.

Первая партия экспедиции выезжает в Денисовский район 28 мая, раскопки продлятся две недели. Позже будет еще один выезд на две недели.

- Экспедиция, в принципе, собрана, - сообщила научный сотрудник археологической лаборатории КРУ Ирина ШЕВНИНА. - Но если будут желающие, то, конечно, примем. Обращаться по телефону 8-777-257-95-79. В прошлом году экскурсии на раскопки организовывал Денисовский историко-краеведческий музей совместно с акиматом Денисовского района. В этом году экскурсии тоже будут.

Шевнина добавила, что каких-то особых критериев отбора волонтеров нет, но несовершеннолетние принимаются только со взрослыми.

А если у кого-то возникнет желание посетить раскопки уникального для Казахстана поселения с экскурсией, необходимо обратиться в Денисовский историко-краеведческий музей по телефону 8 (71434)-2-11-93.



