Асгата Жакашева обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ст. 361 УК РК). Дело слушается со 2 мая. Сейчас продолжается заявление исков жителями поселков, у которых сгорели дома и хозяйство. Также начали изучение материалов обвинения.

Из более чем 170 граждан, признанных потерпевшими, иски огласило пока лишь 38 . Судопроизводство в случае с ними идет онлайн, сторонам приходится постоянно уточнять услышанное. Все предъявляют иски к Жакашеву, все говорят о том, что несмотря на получение госкомпенсации и выплат общественных фондов, нуждаются в деньгах, чтобы возвести гаражи, летние кухни, сараи, кладовые.

Почти стандартный вопрос от адвокатов - получил ли погорелец новый дом и сколько дали компенсации. Люди воспринимают это с подтекстом «не хватит ли?» Начинают рассказывать подробно, как много было утрачено. А один из потерпевших сказал, что, кроме построек, сгорело дотла то, что никакими деньгами не возместишь: семейные реликвии, серебряные вещицы (например, подстаканник), хранившиеся в семье со времен пращура-купца.

Параллельно на процессе начали изучать документы, находящиеся в деле Жакашева. В частности, на заседании 23 мая огласили процессуальное соглашение прокуратуры и подсудимого, тракториста Александра Рапейко, признавшего вину в том, что неисправность его техники стала причиной возгорания. Сделка с надзорным органом состоялась 22 декабря 2022 года. Рапейко с обвинительным приговором был согласен, а вменили ему неосторожное обращение с источником повышенной опасности и наступление из-за этого них тяжких последствий, причинение крупного ущерба.

- Обращаю внимание суда - приговор вступил в законную силу. А это значит, что мы можем утверждать, что именно из-за Рапейко эти последствия наступили, - сказал адвокат Илья ЛУНЕВ. - Но они же вменяются и Жакашеву, причем в одинаковом объеме... Размер ущерба исчисляется одинаковыми цифрами. Состав преступления разный, но один и тот же ущерб разве может предъявляться? Корневой вопрос, так кто причинил этот ущерб: Жакашев или Рапейко?

Гособвинитель Танат ТАСОВ пояснил, что уголовно-процессуальное законодательство не устанавливает: если что-то вменяется одному, то исключается у другого.

- Произошедший пожар произошел в результате совокупности как действий, так и бездействия обоих фигурантов, - сказал он.

Фото Галины КАТКОВОЙ