Об этом на аппаратном совещании 22 мая сообщил руководитель отдела предпринимательства акимата Костаная Нуралы ЕСЕРГЕПОВ. Город в этом году намерен закупить 40 новых киосков.

- Планируем также отремонтировать установленные ранее, их сейчас числится 65, - добавил Есергепов.

Киоски, а скорее крытые прилавки, удобные для сезонной торговли, установлены в 22 местах, которые определены для этого в Костанае. Правда, отметил докладчик, не все активно используются - например, в районе КСК чаще всего торгующими не заняты. Поэтому в ходе ревизии установленные места для уличной торговли будут оптимизированы, останется их 15-16.

- И необходимо продолжить работу по ликвидации незаконно установленных нестационарных торговых объектов, - продолжил тему аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. - Во время пандемии были послабления, люди много себе позволяли, так и продолжают. Недавно киоск убирали на углу Алтынсарина - Победы, так за ним знак дорожный оказался. Надо порядок наводить.

Фото Ксении РЕБИК