24 мая 2023, 09:35

Ролик сжигания костей животных, появившийся на днях в соцсетях, произвел эффект взорвавшейся бомбы на жителей микрорайонов Алтын-Арман, Юбилейный, Береке Костаная.

Смрад, дым, стоящий на северо-западе города, столько лет объясняли лесными пожарами в России, а причина-то вон где, рядом.

Спасибо тому, кто снял этот ролик. Он мне напоминает тот случай, когда охранники Центрального рынка, обходя крытый павильон, заметили, как от весов тянутся шнурки к рычажкам на полу, способ обманывания покупателей продавцами рынка. И сняли эти приспособления на видео. Правда, утром эти охранники были уволены.

Эта гарь, запах стоит не первый год. но только после этого ролика жители этих микрорайонов собрались вместе обсудить проблему с властями.

Одна жительница эмоционально высказывалась, что от этого зловонного запаха ей становится плохо, не раз приходится вызывать скорую помощь. Открыть окна, форточку невозможно, нечем дышать.

Жители просят закрыть эти полигоны, раз они приносят такой вред здоровью населения. А если это невозможно, то перенести их на более безопасное место от города.

И спрашивают, на каком расстоянии по нормативам от населенных пунктов должны находится такие объекты.

Они возмущены словами главы санэпидемиологической службы города, который заявляет о том, как трудно нынче проверить обьекты частного бизнеса, тем более закрыть. Нужно собрать столько подписей, взять разрешение прокуратуры, а это нелегко и тому подобное, хотя здоровье людей должно быть на первом месте.

Город готовится осенью встретить Форум международного сотрудничества, ожидается приезд главы России Путина.

Именно в вышеназванных микрорайонах расположатся немало площадок форума.

- Но о какой встрече высоких гостей может идти речь, когда в городе нездоровая экологическая обстановка? - справедливо спрашивают жители.

- Мы сами бы рады сбежать туда, где чистый воздух, - добавляют они.