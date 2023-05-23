Житель Костаная с помощью черной краски закрасил часть сплошной разметки, сделав из нее прерывистую. Как отмечает пресс-служба департамента полиции Костанайской области, это не единичный случай.

- Подобное самовольное вмешательство в организацию дорожного движения создает условия для совершения ДТП, которые, как следствие, приносят гражданам значительный материальный ущерб, а в иных случаях причиняют вред здоровью или приводят к гибели людей. Поэтому такие действия, полицией будут жестко пресекаться, с привлечением виновных лиц к установленной законом ответственности, - отметил первый заместитель начальника ДП Алексей МИЛЮК.

По статье 630 КоАП РК предусмотрен штраф на физических лиц в размере двух МРП, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства – в размере 10 МРП, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 20 МРП, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 30 месячных расчетных показателей.

Фото пресс-службы ДП