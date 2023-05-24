Где будут отключать электричество в Костанае с 24 мая по 6 июня?
Уточненный план работ Костанайской горэлектросети с 24 мая по 6 июня сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Работы на подстанциях и высоковольтных линиях запланированы в семи районах областного центра.
Иллюстративное фото pixabay.com
В связи с работами отключение электроэнергии произойдет у потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
ТП-560 (работы на ВЛ )
с 22 по 26 мая с 10:00 до 18:00
Частный сектор: ул. Чернышевского 103, 106, 109/1, 111. ул. Лесная 10 -20.
ул. Ленинградская 54 -70, 58/1 -58/10. ул. Западная 7 -17, 3, 3/1,5, 5А, 8, 7 -17, 16-26.
ул. Плеханова 69 -75, 81, 100 -110, 98/3 -98/11. ул. Трудовая 1/1 -1/5, 3 -16.
ТП-572 (работы на ПС )
24 мая с 10:00 до 18:00
Частный сектор: ул. Л.Беды 72-94. ул. Островского 16-26, ул. Алтынсарина 59-91,
ул. Алтынсарина 59/1- 59/14, ул. 5Декабря 4-24, 28-46, 5-27. ул. Фролова 88-134,
ул. Фролова 93-107, ул. Наримановская 84-106, 85-99. ул. Кооперативная 1-15
ул. Кооперативная 11/1-11/4, 24-40, 40А, 36/1-36/12. ул. Баймагамбетова 104-118,
ул. Баймагамбетова 148/1-148/12
ТП-132 (работы на ПС )
25 мая с 10:00 до 18:00
Благоустроенный сектор: пр. Абая 14, 16, 18, 20, 22, 24. Детсад №69. ул. Чкалова 9.
ул. Маяковского 114, 118, ул. Волынова 12, 16, 18. ул. Мирошниченко 20.
ТП-19 (работы на ПС )
25 мая с 11:00 до 16:00
Спальный сектор: ул. Дощанова 145,145а,145б,145-6,145/7, 147,149,168,
КТП-99Б (работы на ПС )
26 мая с 10:00 до 17:30
Частный сектор: ул. Энгельса 76-80. ул. Солнечная 61-65, 67/1-67/7, 78-90. 4 пр. Солнечный 1-25. ул. 5 пр. Солнечный 2-28, 5-21. 6 пр.Солнечный 4-20, 7-27. 7 пр. Солнечный 4-28, 1-19. ул. Белинского 7-31. ул. Достык 66
ТП-98 (работы на ВЛ )
с 26 мая по 6 июня с 10:00 до 17:30
Частный сектор: ул. Плеханова 37-53, ул. Рудненская 39-82, 39/2-39/12, 41/1-41/-11.
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