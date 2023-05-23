Приговор по делу о использовании труда недееспособной М. огласили сегодня, 23 мая, в суде № 2 Костаная.

На скамье подсудимых - руководитель отдела управления соцзащиты Маидашаш ЖУМАГАЛИ, ее дочь, хозяйска столичного пансионата Камила БИМЕНДИНА и директор Пешковского центра оказания специальных услуг Дамира АБЕЛЬДИНОВА.

Согласно материалам дела, обвиняемые незаконно вывезли в Астану в частный интернат Бимединой недееспособную М. из Пешковского интерната. В Астане ее использовали для самой грязной работы.

Маидашаш Жумагали приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии средней безопасности, Дамиру Абельдинову - к 6 годам 7 месяцам лишения свободы в колонии средней безопасности. Камиле Бимендиной дали 6 лет условно.

При оглашении приговора эмоции зашкаливали, все подсудимые плакали, Жумагали было трудно дышать, дочь ее обмахивала платочком.



Судья Нурлан БЕКИШЕВ разъяснил: Абельдинова считалась опекуном пациентов, но без заявления отпустила недееспособную из интерната по требованию Жумагали.

- Родственников у недееспособной не было, - сказал судья. - В Астане она содержалась в частном пансионате Камилы Бимендиной, обнесенном забором, дверь запирали на ключ, ее права на свободу нарушили. Подсудимые доказывали, что в пансионате ей было лучше, но подтвердили факт того, что вывезли в Астану, не являясь родственниками. Они не могли знать, что для нее лучше.

Факт требования памперсов для недееспособной у директора Лисаковского интерната судья тоже счел доказанным.

Жумагали являлась госслужащей, Абельдинова руководила государственным учреждением, поэтому им дали реальные сроки. Бимендина не относилась к госучреждениям, у нее дети, один из них - в возрасте до 1 года, поэтому суд назначил ей условный срок.

Все трое вину так и не признали.

Судья также вынес частное постановление.



- При рассмотрении этого дела свидетели озвучили факты о том, что не впервые используется труд недееспособных, - отметил Бекишев. - Эти факты не доказаны, но они были озвучены. В связи с чем суд вынес частное постановление о том, чтобы проверить интернаты Костанайской области, где содержатся услугополучатели. Не только Пешковский интернат, но и все подобные ему.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ