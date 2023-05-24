Что входит понятие в слово «культура»? Опросив людей, мы услышим в ответ, что это сочетание определенных знаний, норм поведения и убеждений, которые они получают в своем социуме и затем передают потомкам. Древнеримский оратор Цицерон ввел понятие cultura animi - «возделывание души». Для него культура была инструментом для превращения человека в полноценного гражданина. Все виды искусства-литература, живопись, музыка, хореография - формируют человека как личность, чья душа будет возвышенной, чуткой, умеющей улавливать тончайшие нюансы этого мира.

Холл филармонии во время концерта

Если человек чувствует потребность быть культурным, он идет за волнительно-прекрасными эмоциями в театры, библиотеки, музеи, концертные залы. Недавно в Костанае прошла неделя культуры, приуроченная к 21 мая - дате, когда отмечается День культуры. Областной музей и библиотека им.Толстого провели вечерние мероприятия с определенной программой. Не буду сейчас писать о том, как они провели культурные «Ночи», потому что там я не была, а вот о прошедшем концерте камерного оркестра областной филармонии напишу.

Главный дирижер камерного оркестра, режиссер проекта Тарас Мызин

Начну с того, что сама являюсь артисткой этого коллектива и поэтому все, что стоит за работой и подготовкой, знаю не понаслышке. Концерт назывался Vetus Performanсe, что в переводе означает «старинный спектакль». В программе звучали произведения эпохи барокко и классицизма. В прошлом у нас уже были подобные тематические концерты В этот раз мы решили раздвинуть рамки: менялось место локации проведения концерта, время, оформление. Наша задача была - показать зрителю, что оркестр может ярко представить программу не только из популярной музыки и рок-хитов, но и познакомить с основой основ всей мировой музыки: произведениями Монтеверди, Генделя, Перголези, Рамо, Баха, Вивальди, Гайдна, Моцарта. Главный дирижер оркестра Тарас Мызин сказал: "Все должно быть в духе того времени, начиная от технического исполнения произведений,заканчивая атрибутикой к перфомансу".

Юные зрители на концерте

Позволю себе лирическое отступление. Барокко в переводе с итальянского языка означает «причудливый, вычурный, странный». Произведения той эпохи отличаются экспрессивностью выражения, исполнительская техника наполнена мелизмами (мелодические украшения звука), к штрихам - особое отношение, здесь нельзя играть открытым звуком, специфика игры радикально отличается от эстрадной манеры исполнения.





Атмосфера зала

Учитывая стилистику исполнения, акустика холла филармонии более всего подходит к таким произведениям. Я часто посещаю подобные концерты в европейских странах, как правило, они проходят в соборах или церквях. Во-первых, когда-то эти произведения исполнялись впервые именно в этих местах, потому что большинство из них написаны на религиозную тематику либо для торжественных мероприятий царствующих особ, а, во-вторых, натуральное звучание музыкальных инструментов под сводами купола становится гораздо объемнее. Такие вещи нельзя подзвучивать микрофонами. Наш зритель в этот раз слышал естественный звук инструментов и голосов.

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Оформление концерта подбиралось из соверщенно разных мест. Часть картин безвозмездно предоставили выставочный зал и детская художественная школа им. Никифорова, остальные репродукции, а так же канделябры, подсвечники и статуэтки- из личной коллекции музыкантов оркестра. Все создавало таинство: зажженные свечи, картины, позднее время проведения концерта, объемный звук оркестра и вокалистов, голос музыковеда Натальи Черковой, увлекательно рассказывающей об истории произведений и их музыкальном характере. Мы хотели максимально передать зрителям атмосферу 16-18 веков.

Первую часть Stabat Mater Перголези исполнял хор педагогического колледжа , который расположился на верхнем этаже холла. Это была отсылка к прошлому: произведение написано на религиозную тематику, церковное песнопение. А в соборах прошлых веков хор обычно располагался наверху.

Солисты филармонии Наталья Степанова и Игорь Коропецкий в роли героев оперы Перголези «Служанка-госпожа»

В перформансе принимали участие вокалисты филармонии Игорь Коропецкий, Дарья Исаченко, Алуа Мусапирова, Зарина Кульмухамбетова, Наталья Степанова, Руслана Пономарева и баянист Петр Чернявский, восхитительно исполнивший Largo из Концерта фа-минор Иоганна Себастьяна Баха.

Что касается вокалистов, то в этот раз состоялся особый дебют у Русланы Пономаревой. Зрители видят ее на концертах джазовой и эстрадной музыки, в этот раз она интересно исполнила старинный мадригал Amor композитора раннего барокко Клаудио Монтеверди.

Солистка филармонии Дарья Исаченко в роли Клеопатры





Ну а остальные певцы, имея за плечами прекрасное вокальное академическое и театральное образование, артистично и виртуозно предстали перед зрителями в образе героев оперных арий. Здесь я хочу обратить внимание Аркадия Семеновича Денисова, который в своей недавней публикации несправедливо усомнился в их исполнительских возможностях, написав, что «голоса настроены на эстраду». Подверг он сомнению и музыкальный кругозор присутствующих зрителей, хотя в зале было много людей, понимающих старинную музыку и знакомых с композиторами прошлых веков. Пришли ученики музыкальной школы, коллеги музыкантов, зрители, которые являются постоянными посетителями концертов классической музыки.

Солистка филармонии Зарина Кульмухамбетова

Широкой рекламы концерта изначально не было. Учитывая невысокий интерес людей к старинной музыке, мы решили провести его без предварительного анонса. Но известное в области издание опубликовало небольшую заметку, в которой некорректно написало о предстоящем мероприятии. Один из новостных пабликов города тут же перепостил эту новость в Instagram уже со своей интерпретацией программы концерта. Они приглашали в филармонию, обещая зрителям эстрадные песни. Я успела написать комментарий, в котором указала на ошибку, но админы его почти сразу удалили. В итоге на концерт пришло слишком много людей и мест всем не хватало. Были возмущенные зрители, требующие стул, в комментариях того же аккаунта писали о коррупции, упрекали в расположении филармонии далеко от центра.

Пример подобного мещанского поведения, узость мышления, отсутствие способности насладиться прекрасным даже в стесненных обстоятельствах, досадные пробелы в кругозоре у людей, которые публикуются в местных сми, наталкивают на определенные мысли. Но к счастью, большинство людей способны оценить кропотливый труд музыкантов и не жалуются на отсутствие стула на бесплатном концерте. Мы продолжаем работать над новыми проектами и нести просветительскую деятельность.