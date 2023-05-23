В Южной Корее, в городе Чинджу, прошел чемпионат Азии 2023 по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин, который являлся одним из квалификационных турниров перед Олимпиадой 2024 года.

Соревнования по такому традиционному для Олимпиады виду спорта, как тяжелая атлетика, пройдут на Играх 2024 года в новом формате. Если в Токио медали разыгрывались в 14-ти весовых категориях - по семь у мужчин и у женщин, за которые боролись 196 спортсменов (98 мужчин и 98 женщины), то награды в Париже будут разыграны в пяти весовых категориях как у мужчин (до 61 кг, до 73 кг, до 89 кг, до 102 кг и свыше 102 кг), так и у женщин (до 49 кг, до 59 кг, до 71 кг, до 81 кг и свыше 81 кг), а бороться за них будут всего 120 тяжелоатлетов.

Алексей Чуркин (справа) среди призеров чемпионата Азии по тяжелой атлетике в весовой категории до 73 кг / Фото wfrk.kz

Учитывая серьезные изменения в олимпийских категориях, усложнился и квалификационный отбор на Олимпийские игры 2024 года, который стартовал 1 августа 2022 года и завершится 28 апреля 2024 года.

Чтобы претендовать на олимпийские квоты, тяжелоатлеты должны принять участие в чемпионате мира 2023 года и Кубке мира 2024 года, а также, как минимум, в трех из следующих соревнований: чемпионате мира 2022 года, континентальном чемпионате 2023 года, IWF Гран-при I, IWF Гран-при II (оба турнира пройдут в 2023 году) и континентальном чемпионате 2024 года. По результатам выступлений в этих соревнованиях 100 тяжелоатлетов (50 мужчин и 50 женщин) получат квоты через олимпийский квалификационный рейтинг (по 10 атлетов в каждой из весовых категорий). Остальные квоты получат представители страны-хозяйки (4), спортсмены, квалифицированные по континентальному принципу (пять мужчин и пять женщин) и принципу универсализма (трое мужчин и три женщины). При этом каждый Национальный олимпийский комитет (НОК) может получить максимум одну квоту на весовую категорию и три на каждый пол.

В чемпионате Азии в Чинджу приняли участие 20 тяжелоатлетов из Казахстана, трое из которых представляли Костанайскую область - это воспитанники старшего тренера области по тяжелой атлетике Сергея Корщикова мастера спорта международного класса Алексей Чуркин, Денис Полубояринов и Екатерина Алякина, дебютировавшие на континентальном первенстве во взрослой категории.

Казахстанские тяжелоатлеты завоевали 14 медалей, в том числе четыре золотые, пять серебряных и пять бронзовых. Две медали на счету Алексея Чуркина, в декабре прошлого года сенсационно выступившего на своем дебютном чемпионате мира среди мужчин в столице Колумбии городе Боготе, завоевав там три бронзовые медали - 343 (153 + 190) кг.

«Серебряный» рывок Алексея Чуркина на чемпионате Азии - 154 кг / Скриншот трансляции

Свое выступление на чемпионате Азии в первом упражнении - рывке - Чуркин, выступавший в категории до 73 кг, начал с веса 146 кг. Затем зафиксировал 151 кг и в третьем подходе вырвал 154 кг. Этот результат стал вторым среди всех участников и принес костанайскому спортсмену серебряную медаль.

В толчке наш тяжелоатлет, к сожалению, использовал только первый подход, подняв штангу весом 186 кг. В двух оставшихся попытках он не смог справиться со 191-килограммовой штангой и занял четвертое место. Набрав в сумме двух упражнений 340 кг, Алексей Чуркин стал бронзовым призером чемпионата Азии среди мужчин. А первые два месте заняли Масанори Миямото из Японии - 344 (153 + 191) кг и Вирафон Вичума из Таиланда - 342 (150 + 192) кг.

Денис Полубояринов, выступавший в категории до 96 кг, показал в рывке девятый результат - 150 кг, в толчке стал восьмым - 190 кг и в сумме двух упражнений занял девятое место - 340.

На помосте Екатерина Алякина / Скриншот трансляции

В весовой категории до 55 кг Екатерина Алякина с результатом 176 (78 + 98) кг заняла восьмое место.

В командном зачете мужская и женская сборная РК заняли четвертые места. В медальном же зачете мужская команда Казахстана уступила только сборной Китая, а женская заняла 11-е место.