Приговор по делу руководителя отдела управления соцзащиты Маидашаш ЖУМАГАЛИ, ее дочери Камилы БИМЕНДИНОЙ и директора Пешковского центра оказания специальных услуг Дамиры АБЕЛЬДИНОВОЙ огласили в суде № 2 Костаная сегодня, 23 мая.

Согласно материалам дела, обвиняемые незаконно вывезли в Астану в частный интернат Бимединой недееспособную М. из Пешковского интерната. В Астане ее использовали для самой грязной работы.

В итоге Маидашаш Жумагали приговорили к 8 годам лишеия свободы в колонии средней безопасности, Дамиру Абельдинову - к 6 годам 7 месяцам лишения свободы в колонии средней безопасности. Камиле Бимендиной дали 6 лет условно.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ