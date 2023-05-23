Два реальных, один условный - Приговор по делу об использовании труда недееспособной вынесли в суде Костаная
Ольга ЛИХОГРАЙ
23 мая 2023, 11:31 | Криминал
Приговор по делу руководителя отдела управления соцзащиты Маидашаш ЖУМАГАЛИ, ее дочери Камилы БИМЕНДИНОЙ и директора Пешковского центра оказания специальных услуг Дамиры АБЕЛЬДИНОВОЙ огласили в суде № 2 Костаная сегодня, 23 мая.
Согласно материалам дела, обвиняемые незаконно вывезли в Астану в частный интернат Бимединой недееспособную М. из Пешковского интерната. В Астане ее использовали для самой грязной работы.
В итоге Маидашаш Жумагали приговорили к 8 годам лишеия свободы в колонии средней безопасности, Дамиру Абельдинову - к 6 годам 7 месяцам лишения свободы в колонии средней безопасности. Камиле Бимендиной дали 6 лет условно.
Фото Ольги ЛИХОГРАЙ
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