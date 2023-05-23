С ходом строительства в новом микрорайоне Бірлік на прошлой неделе ознакомился аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ во время рабочего визита в Аулиекольский район. Стройку начали в конце прошлого года, завершить планируют в ноябре 2023-го. Стоимость работ - более 1,17 млрд тенге.

Представитель АО «РудныйСоколовСтрой» заверил, что строительство идет с опережением срока в одну неделю, взятый темп планируют держать до конца. Несмотря на продемонстрированный оптимизм, застройщик столкнулся со сложностями.

- В таких объектах, как дальние гарнизоны, к сожалению, не предусмотрена логистика, - отметил представитель строительной компании. - Мы уже в Ассоциацию строителей писали, выходили на комитет с письмами. Большие суммы на командировочные, перевозку материалов. Эти расходы не нормированы, проектом это не предусматривается. Такие моменты немного нас оттягивают назад.

Аким области в решении вопроса помочь не смог, лишь отметил, что «эти правила едины по стране».

На участке почти в 2 га возводится трехэтажное здание общей площадью более 4 000 кв. м. Материалы для строительства, по словам подрядчика, используют местные. Местного производства обещают и мебель.

Первый этаж уже возведен, планируют его перекрыть, приступить к электромонтажным и сварочным видам работ, а после - и к отделочным.

Параллельно решают вопросы по второму проекту в рамках строящегося объекта - по внешнему благоустройству. После подведения конкурса подрядная организация займется строительством коммуникаций, а также обустройством детских и спортивных площадок, асфальтированием территории.

В управлении строительства уточнили, что на строительство коммуникаций потребуется 531 млн тенге.

- На предыдущей сессии 100 млн тенге депутаты поддержали, - пояснил руководитель ведомства Берик ТАНЖАРИКОВ. - Нам нужны дополнительные средства - 431 млн тенге, чтобы завершить...

- Хорошо, - одобрил Кумар Аксакалов.

Фото Сауле КУАНБЕК