Банкам хотят разрешить вывезти рубли из Казахстана
Казахстанским банкам второго уровня планируют разрешить разовый вывоз наличных российских рублей из страны. Проект постановления правительства опубликовали для публичных обсуждений на сайте "Открытые НПА", передает Tengrinews.kz.
Фото:elements.envato.com
Национальный банк Казахстана разработал проект постановления правительства "О некоторых вопросах обеспечения финансовой стабильности Республики Казахстан".
В пояснительной записке отмечается, что решение о вывозе российской валюты приняли для конвертации их в безналичную форму и пополнения корреспондентских счетов в иностранных банках.
Постановление, если они вступит в силу, будет действовать до 1 января 2024 года. Исполнять поручение будет Министерство финансов совместно с КНБ.
Проект постановления находится на публичном обсуждении до 5 июня.
Подобное разрешение уже принимали в конце 2022 года, когда банкам разрешили разовый вывоз рублей.
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