Казахстанским банкам второго уровня планируют разрешить разовый вывоз наличных российских рублей из страны. Проект постановления правительства опубликовали для публичных обсуждений на сайте "Открытые НПА", передает Tengrinews.kz.

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Национальный банк Казахстана разработал проект постановления правительства "О некоторых вопросах обеспечения финансовой стабильности Республики Казахстан".

В пояснительной записке отмечается, что решение о вывозе российской валюты приняли для конвертации их в безналичную форму и пополнения корреспондентских счетов в иностранных банках.

Постановление, если они вступит в силу, будет действовать до 1 января 2024 года. Исполнять поручение будет Министерство финансов совместно с КНБ.

Проект постановления находится на публичном обсуждении до 5 июня.

Подобное разрешение уже принимали в конце 2022 года, когда банкам разрешили разовый вывоз рублей.