Всего два раза встречался «Тобол» с соперником по 10-му туру чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги, аутсайдером турнира «Махтааралом». При этом соперники одержали по одной домашней победе - костанайский клуб выиграл со счетом 4:2, а команда из поселка Атакент Туркестанской области - 2:1.

Опасный момент у ворот «Махтаарала» / Скриншот трансляции

Матчи этого тура национального первенства проводились в честь прославленного футболиста и тренера Владимира Никитенко, который большую часть карьеры футболиста провел в алматинском «Кайрате». Владимир Андреевич также играл за «Трактор» (Павлодар), «Химик» (Джамбул) и алматинский «Достык». За 10 лет он провел за «Кайрат» в высшей лиге чемпионата СССР 256 матчей, что является рекордом клуба за тот период. В качестве тренера Никитенко работал в «Химике», «Достыке», «Актобе», «Елимае», «Кайрате», «Атырау», «Кайсаре», «Ордабасы», «Жетысу», «Акжайыке», «Тоболе», «Таразе», молодежной сборной Казахстана и российском «Тереке». И в этом качестве он выиграл Кубок Казахстана, Кубок России, а также дважды становился чемпионом Казахстана.

Перед матчем 10-го тура атакентский клуб возглавил хорошо известный костанайцам по выступлениям за «Тобол» и национальную сборную Казахстана Кайрат Нурдаулетов.

Стартовый состав подопечных сербского специалиста Милича Чурчича на домашний матч с «Махтааралом» выглядел так: голкипер - Иван Коновалов, защитники - Боян Младович, Александр Марочкин, Иван Рогач и Багдат Каиров, полузащитники - Серикжан Мужиков (к), Йован Илич и Самат Жарынбетов, а также нападающие - Мильян Вукадинович, Игорь Сергеев и Ислам Чесноков.

Хозяева с первых минут завладели инициативой и много времени проводили на половине поля соперника. А первый опасный момент у ворот «Махтаарала» возник на 11-й минуте, когда после прохода по правому краю Чесноков почти от лицевой линии сделал прострел. Но голкипер гостей Никита Калмыков в падении дотянулся до мяча и помешал ворвавшемуся во вратарскую площадку Вукадиновичу результативно завершить атаку. На 18-й минуте капитан «Тобола», начав атаку своей команды на правом краю от центральной линии, подключил к ней Сергеева и Жарынбетова, после передачи которого вошел в штрафную площадь, обыграл там четверых игроков «Махтарала» и пробил с острого угла в ближний верхний угол, но мяч попал в крестовину ворот и вылетел за пределы поля.

Через минуту Чесноков после передачи Каирова прорвался по правому краю до лицевой линии и повторил прострел, но на этот раз голкипер в падении поймал мяч. До перерыва хозяева много атаковали и комбинировали у штрафной площади гостей, но пройти оборону оставлявшего лишь одного игрока у центральной линии соперника не получалось, а дальние удары получались неточными. Гости же в первой половине игры так и не нанесли ни одного удара в створ ворот «Тобола».

После перерыва игра продолжилась в том же русле, и на 49-й минуте Чесноков от правого углового флага сделал навесную подачу в район 11-метровой отметки на Вукадиновича, но того на мгновение опередил полузащитник «Махтаарала» Адильхан Добай. Через пять минут еще один проход в штрафную площадь удался Чеснокову, но мяч после его удара с острого угла от линии вратарской площадки пролетел над перекладиной. Еще через две минуты после атаки «Тобола» по левому флангу Вукадинович, получив передачу от Младеновича, сыграл в «стеночку» с Сергеевым и из пределов штрафной площади пробил в ближний верхний угол ворот, но мяч попал в штангу и отлетел в поле.

Победный гол Ислама Чеснокова / Скриншот трансляции

На 65-й минуте в составе «Тобола» произошла двойная замена, вместо Жарынбетова и Каирова на поле «Тобыл Арены» вышли соответственно венгр Асмир Сульич и россиянин Альберт Габараев. И буквально тут же эта связка игроков заработала угловой удар на правом краю атаки. А еще через три минуты Сульич на левом краю сделал передачу Вукадиновичу, который с линии штрафной площади выполнил прострел во вратарскую площадку, а находившийся у дальней штанги за спиной капитана гостей Диержона Арипова Чесноков успел подставить ногу и перевести мяч в ближний угол ворот - 1:0.

На 74-й минуте Чесноков после передачи в разрез между защитниками Габараева в очередной раз совершил рейд через правый край штрафной площади до лицевой линии, откуда сделал подачу верхом на дальнюю штангу на Сергеева, но у того буквально с головы голкипер выбил мяч, а удар с ходу добивавшего его Вукадиновича заблокировал Добай.

На 82-й минуте Сергеева сменил Жаслан Жумашев, а вместо Мужикова, отдавшего капитанскую повязку Марочкину, вышел Рамазан Оразов. Оба игрока очень активно включились в игру и едва не заставили соперника потерять мяч в своей штрафной площади. На 86-й минуте Жумашев после подачи слева Вукадиновича с линии вратарской площадки головой пробил по воротам, но голкипер сумел поймать мяч. Через минуту он же после очередного прострела с правого края Чеснокова не дотянулся до мяча головой у ближнего угла вратарской площадки. А еще через минуту Оразов переиграл на левом краю Добая, сделал передачу Вукадиновичу, который сместился в центр и с линии штрафной площади пробил в правый нижний угол ворот, но арбитр встречи Александр Алиев из Алматы отменил взятие ворот, определив у сербского нападающего положение вне игры во время передачи ему мяча.

Матч так и закончился победой «Тобола» с минимальным счетом, позволившей костанайскому клубу прервать шестиматчевую безвыигрышную серию и с 14-ю набранными очками подняться на восьмую строчку в турнирной таблице.

Тем временем в чемпионате Казахстана сменился лидер - «Астана» набрала 25 очков, вырвав в столице победу на восьмой добавленной минуте у возглавлявшего турнирную таблицу «Кызылжара» - 3:2, который опустившлся с 22 очками на третью строчку. На второе место поднялся «Ордабасы» (23 очка), минимально переигравший дома «Окжетпес» (1:0).

«Актобе» не смог переиграть дома одного из аутсайдеров «Каспий» - 0:0, а «Кайрат» сенсационно был разгромлен в Алматы «Кайсаром» - 0:3. С таким же счетом «Жетысу» потерпел дома поражение от «Атырау», а «Шахтер» в Караганде переиграл второго аутсайдера «Аксу» - 2:1.