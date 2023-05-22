В Риме завершился Открытый чемпионат Италии по теннису, прошедший на грунтовых кортах местного спортивного комплекса «Форо Италико».

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина выиграла свой первый турнир на грунте / Фото ktf.kz

В женском турнире, имеющем категорию WTA 1000, успешно выступила первая ракетка Казахстана Елена РЫБАКИНА. В этом году казахстанка уже принимала участие в двух турнирах такой же категории, став в марте победительницей в Индиан-Уэллсе (США), а в апреле уступив во втором круге в трех сетах Анне Калинской из России в Мадриде (Испания). В мае Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг лучших теннисисток мира, в котором Рыбакина поднялась на шестую строчку. В истории казахстанского тенниса в одиночном разряде выше еще никто не поднимался.

Турнир в Риме наша теннисистка, посеянная на соревнованиях под седьмым номером, начала со второго круга, где ее соперницей была занимающая 65-е место в мире Жасмин Паолини из Италии. В первой партии Рыбакина вела со счетом 3:0, однако итальянка затем выиграла следующие четыре гейма и дело дошло до тай-брейка, в котором наша теннисистка, уступая со счетом 2:4, смогла взять пять очков подряд и выиграть сет. А во втором сете Рыбакина сделала три брейка и в итоге одержала победу над Паолини - 7:6 (7:4), 6:1.

В третьем круге казахстанская теннисистка встречалась со своей обидчицей на турнире в Мадриде Анной Калинской, занимающей в рейтинге WTA 57-е место. В первом сете россиянка получила травму и отказалась от продолжения борьбы при счете 4:3 в пользу Рыбакиной, которая впервые в карьере пробилась в четвертый круг турнира WTA 1000 в Риме.

В четвертом круге шестая ракетка мира обыграла в двух сетах занимающую 70-ю строчку рейтинга WTA Маркету Вондроушову из Чехии - 6:3, 6:3.

Четвертьфинальный поединок между Рыбакиной и первой ракеткой мира Игой Свентек из Польши стал центральным матчем игрового дня.

До этой встречи теннисистки трижды играли друг с другом, но не на грунте, а на харде. Свентек победила в четвертьфинале турнира в Остраве в 2021 году, а Рыбакина была сильнее в этом году в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии и в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе.

Елена Рыбакина с почетным трофеем за победу на турнире в Риме / Фото ktf.kz

Первые четыре гейма первого сета в Риме выиграла польская теннисистка. После этого соперницы взяли по два гейма на своих подачах и Свентек выиграла первый сет - 6:2. Неудачно начала Рыбакина и второй сет, уступив в первом же гейме на своей подаче «под ноль», но при счете 4:2 в пользу первой ракетки мира казахстанка выиграла два гейма - 4:4 и довела партию до тай-брейка, который она сыграла очень эффективно - 7:3. Перед решающим сетом Свентек взяла медицинский перерыв, а после четырех геймов все-таки снялась с турнира, и Рыбакина вышла в полуфинал - 2:6, 7:6 (7:3), 2:2 (отказ).

В матче за выход в финал соперницей нашей теннисистки стала Елена Остапенко (20-е место в мире) из Латвии, до этого матча дважды выигрывавшая у Рыбакиной в 2019 году в Линце (Австрия) и в 2021 году в Истбурне (Англия). А на счету казахстанки была одна победа над латвийской спортсменкой - в этом году в четвертьфинале открытого чемпионата Австралии.

В Риме Рыбакина очень уверенно провела первый сет и завершила его в свою пользу со счетом 6:2. Второй сет дважды прерывался из-за дождя при счете 4:2 в пользу Остапенко. А после возобновления игры Рыбакина сравняла счет и, сделав еще один брейк, выиграла и второй сет - 6:4, выйдя в свой четвертый финал в этом году.

Финальный поединок с теннисисткой из Украины Ангелиной Калининой, которая выиграла у Рыбакиной в прошлом году на зеленой глине на турнире категории WTA 500 в Чарльстоне (США), начался с очень упорной борьбы. В первом же гейме на подаче казахстанки четырежды фиксировалось «ровно», а в решающий момент наша теннисистка допустила двойную ошибку. Ответный брейк первой ракетки Казахстана состоялся в шестом гейме - 3:3, и, взяв еще одну подачу соперницы в десятом гейме, Рыбакина выиграла сет. В начале второго сета Калинина, уступив на первой подаче соперницы, отказалась от продолжения борьбы из-за травмы левой ноги. А Рыбакина таким образом одержала победу - 6:4, 1:0 (отказ) и завоевала свой второй титул в этом году.

После своей победы на турнире WTA1000 Internazionali BNL d’Italia в Риме Елена Рыбакина поблагодарила своих болельщиков за поддержку, добавив:

- Я горжусь тем, что могу поддерживать этот уровень. Это непросто, учитывая расписание, поездки, думаю, что мы с командой хорошо справляемся. Я вижу улучшения на корте, в том числе и физически. Думаю, что мы на правильном пути.

Сегодня, 22 мая, по обновленному рейтингу WTA лучшая теннисистка Казахстана официально стала четвертой ракеткой мира, имея в активе 5090 очков. А от третьего места рейтинга, на котором располагается теннисистка из США Джессика Пегула, ее отделяет всего 115 очков.

28 мая Елена Рыбакина стартует во втором в этом году турнире из серии «Большого шлема» Открытом чемпионате Франции - «Ролан Гаррос-2023», где она будет посеяна под четвертым номером.