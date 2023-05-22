План работ Костанайской Горэлектросети с 22 по 26 мая сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». В течение этой недели работы на подстанциях и высоковольтных линиях запланированы в шести районах областного центра.

В связи с работами отключение электроэнергии произойдет у потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

ТП-560 (работы на ВЛ)

с 22 по 26 мая с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. Чернышевского 103, 106, 109/1, 111,

ул. Лесная 10 -20,

ул. Ленинградская 54 -70, 58/1 -58/10,

ул. Западная 7 -17, 3, 3/1,5, 5А, 8, 7 -17, 16-26,

ул. Плеханова 69 -75, 81, 100 -110, 98/3 -98/11,

ул. Трудовая 1/1 -1/5, 3 -16.

ТП-49 (работы на ПС)

22 мая с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. Абильсай (Казахская) 2-28, 3-31, 35-47,

ул. 8 Марта 1-31, 4А, 4-40, 10/1-10/7, 12/1-12/5,

ул. 8 Марта 42-62, 51/1-51/18,

ул. Фролова 2А, 2-12, 3-11, 19-39,

ул. Павлова 2-8,

ул. Павлова 2/2-2/16,

ул. Краснопартизанская 2-9, 3-9, 15-27,

ул.Тобольская 6-54, 58-84,

ул. Тобольская 1-49, 49А-63,

ул. Наримановская 4-12, 14-24, 18/1-18/3, 20/1-20/11.

ТП-59 (работы на ПС)

23 мая с 10:00 до 18:00

Благоустроенный сектор:

пр. Абая 8, 8/1, 6, 10, 10/1, 10/2, 12, 12/1,

ул. Волынова 15,

ул. Кочубея 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,

ул. Ворошилова 66, 68, 70, 72, 74,

ул. Мирошниченко 12, 14, 18, 20,

Кафе «Белый лебедь»

Светофоры:

пр. Абая –Ворошилова,

пр. Абая –Волынова.

ТП-572 (работы на ПС)

24 мая с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. Л.Беды 72-94,

ул. Островского 16-26,

ул. Алтынсарина 59-91,

ул. Алтынсарина 59/1- 59/14,

ул. 5Декабря 4-24, 28-46, 5-27,

ул. Фролова 88-134,

ул. Фролова 93-107,

ул. Наримановская 84-106, 85-99,

ул. Кооперативная 1-15

ул. Кооперативная 11/1-11/4, 24-40, 40А, 36/1-36/12,

ул. Баймагамбетова 104-118,

ул. Баймагамбетова 148/1-148/12.

ТП-132 (работы на ПС)

25 мая с 10:00 до 18:00

Благоустроенный сектор:

пр. Абая 14, 16, 18, 20, 22, 24,

Детсад №69,

ул. Чкалова 9,

ул. Маяковского 114, 118,

ул. Волынова 12, 16, 18,

ул. Мирошниченко 20.

КТП-99Б (работы на ПС)

26 мая с 10:00 до 17:30

Частный сектор: