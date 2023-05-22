У кого будут отключать электроэнергию на этой неделе в Костанае
22 мая 2023, 09:25 | ЖКХ
План работ Костанайской Горэлектросети с 22 по 26 мая сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». В течение этой недели работы на подстанциях и высоковольтных линиях запланированы в шести районах областного центра.
В связи с работами отключение электроэнергии произойдет у потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
ТП-560 (работы на ВЛ)
с 22 по 26 мая с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Чернышевского 103, 106, 109/1, 111,
- ул. Лесная 10 -20,
- ул. Ленинградская 54 -70, 58/1 -58/10,
- ул. Западная 7 -17, 3, 3/1,5, 5А, 8, 7 -17, 16-26,
- ул. Плеханова 69 -75, 81, 100 -110, 98/3 -98/11,
- ул. Трудовая 1/1 -1/5, 3 -16.
ТП-49 (работы на ПС)
22 мая с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Абильсай (Казахская) 2-28, 3-31, 35-47,
- ул. 8 Марта 1-31, 4А, 4-40, 10/1-10/7, 12/1-12/5,
- ул. 8 Марта 42-62, 51/1-51/18,
- ул. Фролова 2А, 2-12, 3-11, 19-39,
- ул. Павлова 2-8,
- ул. Павлова 2/2-2/16,
- ул. Краснопартизанская 2-9, 3-9, 15-27,
- ул.Тобольская 6-54, 58-84,
- ул. Тобольская 1-49, 49А-63,
- ул. Наримановская 4-12, 14-24, 18/1-18/3, 20/1-20/11.
ТП-59 (работы на ПС)
23 мая с 10:00 до 18:00
Благоустроенный сектор:
- пр. Абая 8, 8/1, 6, 10, 10/1, 10/2, 12, 12/1,
- ул. Волынова 15,
- ул. Кочубея 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
- ул. Ворошилова 66, 68, 70, 72, 74,
- ул. Мирошниченко 12, 14, 18, 20,
- Кафе «Белый лебедь»
Светофоры:
- пр. Абая –Ворошилова,
- пр. Абая –Волынова.
ТП-572 (работы на ПС)
24 мая с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Л.Беды 72-94,
- ул. Островского 16-26,
- ул. Алтынсарина 59-91,
- ул. Алтынсарина 59/1- 59/14,
- ул. 5Декабря 4-24, 28-46, 5-27,
- ул. Фролова 88-134,
- ул. Фролова 93-107,
- ул. Наримановская 84-106, 85-99,
- ул. Кооперативная 1-15
- ул. Кооперативная 11/1-11/4, 24-40, 40А, 36/1-36/12,
- ул. Баймагамбетова 104-118,
- ул. Баймагамбетова 148/1-148/12.
ТП-132 (работы на ПС)
25 мая с 10:00 до 18:00
Благоустроенный сектор:
- пр. Абая 14, 16, 18, 20, 22, 24,
- Детсад №69,
- ул. Чкалова 9,
- ул. Маяковского 114, 118,
- ул. Волынова 12, 16, 18,
- ул. Мирошниченко 20.
КТП-99Б (работы на ПС)
26 мая с 10:00 до 17:30
Частный сектор:
- ул. Энгельса 76-80,
- ул. Солнечная 61-65, 67/1-67/7, 78-90,
- 4-й пр. Солнечный 1-25,
- 5-й пр. Солнечный 2-28, 5-21,
- 6-й пр. Солнечный 4-20, 7-27,
- 7-й пр. Солнечный 4-28, 1-19,
- ул. Белинского 7-31,
- ул. Достык 66.
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