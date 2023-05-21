Новости

Минимальной победой завершился матч "Тобола" с аутсайдером чемпионата Казахстана

Vesti.kz

21 мая 2023, 18:16 |  Спорт

"Тобол" выиграл в матче десятого тура КПЛ-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz.

©ФК "Тобол"

Костанайцы принимали на своем поле "Мактаарал". Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Единственный гол на 69-й минуте забил Ислам Чесноков.

Команда Милича Чурчича набрала 14 очков и занимает седьмое место. "Мактаарал" с тремя баллами замыкает турнирную таблицу.