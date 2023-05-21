Минимальной победой завершился матч "Тобола" с аутсайдером чемпионата Казахстана
Vesti.kz
21 мая 2023, 18:16 | Спорт
"Тобол" выиграл в матче десятого тура КПЛ-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz.
©ФК "Тобол"
Костанайцы принимали на своем поле "Мактаарал". Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.
Единственный гол на 69-й минуте забил Ислам Чесноков.
Команда Милича Чурчича набрала 14 очков и занимает седьмое место. "Мактаарал" с тремя баллами замыкает турнирную таблицу.
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