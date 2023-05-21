Легализовывать автомобили-конструкторы в Казахстане начнут с 22 мая
21 мая 2023, 12:26 | Государство
Казахстанцам разрешили легализовать автомобили-конструкторы. Процесс запустят с 22 мая, сообщает informburo.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Фото: polisia.kz
В правоохранительных органах рассказали, что для этого жители могут подать заявку через Egov и зарегистрироваться электронно, а в случае отказа обратиться напрямую в спецЦОН.
"После успешного прохождения сверки заявитель предоставляет в ЦОН все необходимые документы, в том числе диагностическую карту и уплачивает государственные пошлины и сбор в размере 200 000 тенге. Напомним, легализация продлится до 1 июля 2023 года", – говорится в сообщении Polisia.kz.
По данным МВД РК, с начала легализации в Казахстане выявили порядка 14 тысяч автомобилей-конструкторов.
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