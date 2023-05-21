Казахстанцам разрешили легализовать автомобили-конструкторы. Процесс запустят с 22 мая, сообщает informburo.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото: polisia.kz

В правоохранительных органах рассказали, что для этого жители могут подать заявку через Egov и зарегистрироваться электронно, а в случае отказа обратиться напрямую в спецЦОН.

"После успешного прохождения сверки заявитель предоставляет в ЦОН все необходимые документы, в том числе диагностическую карту и уплачивает государственные пошлины и сбор в размере 200 000 тенге. Напомним, легализация продлится до 1 июля 2023 года", – говорится в сообщении Polisia.kz.

По данным МВД РК, с начала легализации в Казахстане выявили порядка 14 тысяч автомобилей-конструкторов.