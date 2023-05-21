Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала чемпионкой WTA 1000 в Риме и поднялась в мировом рейтинге на четвертое место, передает TengriSport.kz со ссылкой на Vesti.kz.

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20 мая Рыбакина встречалась на корте с Ангелиной Калининой, являющейся 47-й ракеткой мира. В первом сете казахстанка вела со счетом 6:4.

После проигранного 1-го гейма во 2-й партии украинка взяла медицинский тайм-аут, а затем снялась с поединка. Соперницы успели отыграть на корте 1 час и 8 минут.

Благодаря этому успеху в Риме Рыбакина заработала 521 754 евро призовых, 1000 рейтинговых очков и поднялась на четвертую строчку в обновленном женском мировом рейтинге. Нынешнее положение в рейтинге WTA (шестое место) - пока лучшее в ее карьере.

Рыбакина выиграла второй титул WTA 1000 в сезоне после Индиан-Уэллса. Это ее пятый титул в карьере.