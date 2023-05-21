Костанайская область занимает 5-е место в Казахстане по уровню распространенности ВИЧ. Об этом сообщили на пресс-конференции в областном центре по профилактике и борьбе со СПИД, приуроченной к Всемирному дню памяти умерших от СПИДа.

Сейчас в регионе 2 370 человек, живущих с ВИЧ-инфекцией, в том числе в Костанае 1 064 человека. Не менее 50% инфицировались инъекционным путем при употреблении наркотиков, около 43% - гетеросексуальным половым путем, 2% - гомосексуальным половым путем, 5% приходятся на неустановленный и вертикальный (от матери к ребенку) пути передачи.

- За сухими цифрами статистики стоят человеческие жизни, а также усилия многих людей, которые принимают участие в работе и мероприятиях по противодействию ВИЧ,, - отметил и. о. главного врача ОЦ СПИД Андрей ЧИЖКОВ. - Эта памятная дата для нас – возможность продемонстрировать готовность и желание противостоять дальнейшему распространению ВИЧ-инфекции. Международный день памяти умерших от СПИДа позволяет создать чувство солидарности со всем миром и привлекает внимание общественности к проблемам людей, живущих с ВИЧ/СПИДом. Наш долг перед умершими - сделать все возможное, чтобы уберечь людей от этого заболевания, а заболевших поддержать морально и защитить от предрассудков и дискриминации, обеспечить соблюдение прав и свобод, гарантировать лечение, уход и поддержку людям, живущим с ВИЧ.

В ОЦ СПИД работают тестмобили, информацию об их маршруте публикуют в аккаунте инстаграмм @aidskst.kz. Чаще всего они выезжают в крупные ТРЦ.

- Там предлагают пройти тестирование и люди охотно принимают участие, тем более, что сейчас процедура безболезненна - не надо пальчик колоть, достаточно слюны, - пояснила заведующая отделом профилактических работ Асем БАЛГУЖИНА. - Желающих много - в среднем 80–100 человек. Даже возьмите себя - как часто вы посещаете поликлинику? Наверно, когда сильно болеете. Многие заняты, работают, а здесь стоит машина, присутствуют врач-эпидемиолог, средний медработник, педагог, который рассказывает про пути передачи, если есть вопросы. Человек на месте в течение 10–20 минут узнает свой результат. Тестмобиль ежемесячно выезжает в другие города.

- Мы стараемся предоставить информацию таким образом, чтобы люди, даже подростки после того, как наши сотрудники проведут семинар, начинали подписываться на наш аккаунт в Instagram, чтобы информация была для них интересна и доступна, - добавила заведующая организационно-методическим отделением Нагима ТАШЕТОВА. - Нам не пишут много, но если в неделю напишут 5-6 человек, я считаю, это уже результат. Если есть люди, которые заинтересовались, это уже победа.

На вопрос, есть ли случаи умышленного заражения ВИЧ, Андрей Чижков ответил:

- Такие случаи - единичные в стране. У нас бывает, что приходят правоохранительные органы, собирают определённую информацию по тем или иным случаям. В рамках законодательства и своих полномочий мы информацию предоставляем. А как такового биотерроризма нет, это к разделу мифов, наверное, относится.

- Возможно, есть такие факты просто мы не знаем, - вступила в разговор представитель департамента полиции Айгуль ЕРАДИЛОВА. – До последнего будут скрывать. Вообще проблема СПИДа, связанная с наркотиками, стоит очень остро. Даже если остановиться на статистике, в прошлом году за отчётный период было изъято 15 кг наркотических средств, а на сегодня - около 300 кг. Представляете?

- А по изъятым какой преобладает наркотик? - поинтересовался Чижков.

- Героин, марихуана, синтетика, опиум, гашиш, - ответила Ерадилова. - С каждым годом растёт количество преступлений, связанных с наркотиками, количество изъятых наркотиков, количество подростков, связанных с наркотиками. Ситуация сложная, особенно с синтетическими наркотиками.

Еще одну сторону проблемы озвучила представитель противотуберкулезного диспансера Сания КУШЕНОВА:

- Бывают случаи, что к нам в поступают пациенты с ВИЧ, но они не состоят на Д-учёте, не принимают препарат. С ними ведут беседу доктора, психологи, но все безрезультатно. С некоторыми нашими пациентами ведутся принудительное лечение и обязательный Д-учёт.

- На сегодня ВИЧ-инфекции исключена из перечня заболеваний, представляющих угрозу для окружающих, но она остается социально значимой, - ответил Андрей Чижков. - Мы понимаем, что такие пациенты есть. Происходит так, что вы их в первый раз видите, а мы их не видели 5-6 лет. Здесь нам нужно с вами работать индивидуально по каждому пациенту, мы готовы максимально со своей стороны подключать психологов, инфекциологов, психиатров при необходимости. Мы понимаем, что пациенты сложные. Что могу сказать по поиску таких пациентов - подключаем департамент полиции, местные исполнительные органы. Мне самому порой непонятно, по какой причине их не находят, какими они сверхспособностями обладают, чтобы уклоняться от всех - от районной больницы прикрепления, от нас, от вас, от полиции.

Почему при таком доступе информации о ВИЧ есть люди, которые пренебрегают своим здоровьем, не совсем понятно.

- Человек может не догадываться 5-6 лет, что у него ВИЧ, а потом за 1-2 года у него развивается стадия СПИД, что приводит к смерти, - говорит Андрей Чижков. - К тому же специфических признаков у ВИЧ нет. Может быть недомогание, необъяснимая лихорадка, потливость, диарея, высыпания. На фоне этих симптомов человек идёт в поликлинику, чтобы выяснить причины. Там уже обследуют на различные инфекции, в том числе на ВИЧ.