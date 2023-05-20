Как сообщила сегодня, 20 мая, пресс-служба ДП Костанайской области, на пульт «102» города Аркалыка поступило сообщение о том, что молодая девушка упала в воду.

Фото пресс-службы ДП

На место оперативно прибыли сразу два экипажа автопатруля в составе инспекторов Дюсембая Сабитбекова, Руслана Капсаматова, Амиржана Тобылбаева и Бейсена Таурбаева.

"Прибыв на место происшествия Амиржан Тобылбаев и Дуйсенбай Сабитбеков, с использованием спасательного оборудования незамедлительно спрыгнули в воду Их быстрая реакция помогла спасти жизнь несовершеннолетней. Вытащив ее на берег, Руслан Капсаматов оказал первую медицинскую помощь, сделав массаж сердца и откачав из легких воду", - говорится в сообщении.

Полицейские передали пострадавшую сотрудникам скорой медицинской помощи. Она была госпитализирована с диагнозом переохлаждение.

Позже выяснилось, что 16-летняя школьница упала в воду по неосторожности.

"Полицейские, участвовавшие в спасательной операции, имеют солидный стаж работы в органах внутренних дел. - отметили в ведомстве. - За это время они не раз оказывали помощь гражданам при различных обстоятельствах. К примеру Руслан Капсаматов вместе с напарником в январе 2020 года спасли ребёнка выпавшего из окна 5 этажа".