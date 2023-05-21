В июле 2022 года суку породы питбуль выкинули на улицу в Рудном, привязав к фонарному столбу на солнцепеке. Горожане сообщили об этом волонтерам ОО «Надежда Плюс kst», которые забрали собаку в свой реабилитационный центр.

Назвали ее Эшли. Как сообщила "НГ" заместитель председателя ОО «Надежда Плюс kst» Ольга Соловьева, дело о жестоком обращении с животным в полиции закрыли, так как отсутствовал состав преступления и не удалось установить хозяев собаки.

- Эшли очень контактная, ее можно содержать и в вольере, и на цепи, - отмечает Ольга. - Некапризна в еде, стерильна и чипирована. Она ждет своего шанса попасть в новый дом!

Чтобы забрать Эшли или других постояльцев реабилитационного центра в свой дом, напишите на номер горячей линии WhatsApp ОО «Надежда Плюс kst» +7-705-462-98-19 или в директ Instagram @hope_kst



Фото Андрея СКИБЫ