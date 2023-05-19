В холле областной библиотеки им. Л. Н. Толстого разместились 33 работы, авторство четырёх из них принадлежит самому учителю, остальные – результат творчества его учеников.

Это не первая выставка арт-студии, которую создал председатель правления костанайской областной организации Союза художников РК Вадим БЫКОВ. И среди них не было ни одной серой, неинтересной. Это - свидельство педагогического таланта известного костанайского художника. Рассмотреть в маленьком человеке зёрнышко таланта, лелеять его, пока он не расцветёт. Можно быть великолепным мастером своего дела, но при этом не уметь учить этому других. Быть Учителем - это отдельная миссия, требующая определённых способностей, колоссальных вложений времени и душевных сил. Только к таким педагогам тянутся дети и учатся у них без принуждения, а легко и увлечённо.

"Автопортрет", Айлин Рахметкалиева, 7 лет

"Воробушек Стасик", Айлин Рахметкалиева, 7 лет

На открытии выставки звучали слова благодарности от родителей юных художников. Как сказала мама семилетней Айлин Рахметкалиевой, её дочь на занятия в студию не идёт, а бежит, причем бежит с удовольствием. Все ученики студии Быкова, чьи работы экспонируются в Толстовке, таланты с большим будущим, если только не оставят это занятие, а посвятят искусству свою жизнь. Благодаря вниманию и заботе родителей в жизни этих детей уже случилось очень важное событие - встреча с Учителем.

- Я хотел бы поблагодарить родителей, которые смотрят за своими чадами и поддерживают их порывы,- сказал Вадим Быков. – Дети всегда стремятся либо петь, либо танцевать, либо рисовать. Я за то, чтобы дети рисовали. Если видите, что ваш ребёнок с раннего детства постоянно рисует какие-то каляки-маляки, ведите его в арт-студию, художественную школу! Таланты нужно развивать.

Вадиму Быкову удаётся развивать таланты, и выставки его учеников - верное тому подтверждение.

Султан Молдагали у своего автопортрета

Поражают рисунки самого младшего участника выставки - Султана Молдагали. Юному таланту всего 6 лет, а его работы прежде уже экспонировались на двух выставках. Занимается в студии Вадима Быкова 2,5 года и можно только предполагать, насколько его картины будут поражать воображение зрителей, когда через годы он закончит обучение. Но в этом маленьком человеке уже нельзя не увидеть большого художника.

"Батырхан", Султан Молдагали, 6 лет

"Зоенька", Елизавета Димухаметова, 16 лет

Совершенно профессионально выглядит работа самой старшей участницы - 16-летней Елизаветы Димухаметовой. При взгляде на единственную экспонирующуюся картину этого автора «Зоенька» невозможно заподозрить, что это написано столь юной художницей.

"Доброе утро", Дарья Поповская, 8 лет

Работы остальных участников выставки тоже весьма достойные и несомненно талантливые. Посмотреть на них можно в течение месяца в обычные часы работы областной библиотеки им. Толстого

"Начало весны", София Прихненко, 10 лет

"Осенние каникулы", Дианна Дегерд, 8 лет

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

