Приговор по делу 22-летнего Олжаса ТОКАРИНА, обвиняемого в убийстве молотком мужа своей сводной тети Куандыка Кенкенова, вынесли сегодня, 19 мая.

Согласно обвинению, Токарин нанес Кенкенову 14 ударов молотком. После чего позвонил по видео его жене Салтанат Кенкеновой и показал видео истекающего кровью мужчины со словами: "Я за тебя отомстил!"

Гособвинитель Еркебулан АЙТБАЕВ переквалифицировал дело со статьи с особой жестокостью на статью об умышленном убийстве. И просил назначить 11 лет лишения свободы.

Однако судья Кушербай АКШАЛОВ не согласился с формулировкой и квалифицировал дело как убийство с особой жесткостью.

- Назначить Токаиину 19 лет лишения свободы в колонии максимальной безопасности (строгий режим), - сказал судья. И разъяснил: - Вы убивали человека молотком, позвонили жене и показали всего в крови - это и есть особая жестокость. Вы должны выплатить потерпевшей 10 млн тенге.

Приговор в законную силу еще не вступил.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ