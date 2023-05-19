О том, что в с. Новоселовка увеличилось количество бродячих животных, сообщила 17 мая на отчетной встрече акима области с населением Аулиекольского района жительница села Галия Исмаилова. И спросила - когда примут меры.

Аким района Ерлан ТЕМЕНОВ ответил там же, но когда "НГ" стала выяснять дополнительную информацию, у нас появились и дополнительные вопросы. А также сомнения в достоверности слов главы района.







Теменов сообщил, что отловом безнадзорных животных и их временным содержанием занимается местный предприниматель Петр Белов, который открыл специализированную фирму с говорящим названием «Dog house».

- Он занимается отловом и той работой, которая необходима, - сказал Теменов. - По заявкам сельских акимов он отрабатывает. Большую работу провели по райцентру, по с. Кушмурун. Есть соответствующий график, можете обратится к сельскому акиму и совместно с Беловым отработают. В каждом селе, где проводим сходы, стоит этот вопрос. Мы этот вопрос уже сняли. Укусов на данный момент нет.

- Есть ли проблемы со стерилизацией? - уточнила корреспондент «НГ».

- В рамках первичного договора осуществляет наш предприниматель, - ответил аким.

И пояснил - все виды работ Петр Белов осуществляет в рамках государственного заказа.

Ранее «НГ» писала, что обязательную процедуру стерилизации животных в районах области, в том числе в Аулиекольском, проводит предприниматель из Алматы - ИП FVA.

Закон «Об ответственном обращении с животными» запрещает умерщвление безнадзорных животных, если они не представляют опасности для людей. Нормативную базу для реализации закона в Костанайской области разработалим в конце 2022 года. Схема такая: бездомное животное отлавливают, 15 дней содержат в приюте временного содержания, проводят вакцинацию и стерилизацию, а также идентификацию: чипирование либо биркование. После прохождения всех этих процедур животное должны выпустить в естественную среду обитания.

«НГ» уточнила в областном управлении ветеринарии, как решается вопрос с безнадзорными собаками в Аулиекольском районе. И. о. руководителя отдела биологической безопасности Алик ДОСМУХАМБЕТОВ подтвердил, что за стерилизацию и вакцинацию отвечает алматинская фирма. Но добавил - она до сих пор не провела ни одну услугу в нашей области. А также сообщил, что отлов аулиекольских собак ведет местный бизнес-субъект - ИП «Статус». В договоре об оплате услуг руководителем ИП значится Егор Чернов.

- С начала года он не предоставил ни одного акта о выполненных работах, соответственно, оплату мы не производили, - уточнил Досмухамбетов.

Так кто же отлавливает собак в Аулиеколе - предприниматель или благотворитель?

"НГ" попыталась получить ответ на этот вопрос в районном акимате. В приемной нас перенаправили к заместителю акима, который курирует финансовую сферу, но он не отвечает на звонки.

Фото Сауле КУАНБЕК

