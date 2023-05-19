О том, что собака породы питбуль напала на 3-летнюю девочку в Тобыле и «разорвала ей лицо», сообщили и местные, и республиканские СМИ. Девочку в тяжелом состоянии доставили в больницу, сделали операцию - "собрали губы и ушили лицо", сейчас она восстанавливается. Полиция ведет расследование.

Дверь вольера расположена на таком уровне, что до нее могут достать даже маленькие дети

«НГ» стали известны факты, которые, видимо, ускользнули от внимания наших коллег. В связи с этим мы обратились к матери пострадавшей девочки и к хозяйке собаки.

К сожалению, мать девочки категорически отказалась отвечать на наши вопросы. Только сообщила, что собирается судиться с владелицей собаки после того, как дочь выпишут из больницы. Поэтому мы можем рассказать о ситуации только с одной стороны, но готовы предоставить слово и второй.

Трагедия произошла во дворе двухквартирного дома с общим двором. "Питбулем" оказалась дворняга средних размеров по кличке Шарик. Его хозяйка, назвавшая себя только по имени - Алевтина - показывает вольер, в котором проживает собака. Признает, что дверь легко открыть даже ребенку. Но виновной в том, что произошло, себя не считает.

- В тот день у меня был выходной, и я была на огороде, - рассказала "НГ" женщина. - К моим соседям в гости пришла мама пострадавшей девочки. Ее дочь, мой трехгодовалый сын и внучка соседей бегали у нас во дворе, играли в песочнице. У нас общий двор, да и не будем же мы детей разделять! Часа три, пока они играли, я была в огороде. Потом пошла мыться в общественную баню недалеко от дома. Когда уходила, вольер был закрыт, дети продолжали играть во дворе. Мама пострадавшей девочки все время была дома у соседей. Перед тем, как уйти, я сказала своей 12-летней дочери, чтобы она приглядывала за детьми. Она сидела дома, в телефоне, и иногда поглядывала за ними.

Когда Алевтина вышла из бани, увидела в телефоне 10 пропущенных звонков от дочери. Во дворе были соседка и ее дочь.

- Они рассказали, что дети играли и открыли вольер. Я так поняла, что открыла та девочка, - считает хозяйка собаки. - Он закрыт на гвоздик и легко открывается - нужно отогнуть и все. Она зашла внутрь, и так как она играла с нашими детьми впервые, собака ее не знала... Не знаю, что она хотела сделать, погладить собаку хотела или, может, палкой замахнулась, но пес ее начал кусать. Соседи и моя дочь выбежали на крики ребенка, увидели, что пес тащит девочку за руку в вольер, в будку. То есть, он даже из вольера не выбегал!

Соседи вызвали скорую. Врачи забрали девочку в больницу, вместе с ней, видимо, уехала ее мать.

- Я считаю, что это халатность матери девочки - если бы она была рядом, то этого бы не произошло! - говорит Алевтина. - Вообще у меня раньше сын открывал вольер, но Шарик никогда никого не трогал! Он всегда радостный бегал по двору, выбегал за ворота и ни на кого ни разу не кидался. Детей никогда не трогал. Я думаю, либо его спровоцировали, либо он защищал свою территорию.

Вольер построен из досок и железной сетки и закрывается на гнутый гвоздь.

Дверь вольера легко открывается, заперта только загнутым буквой «Г» гвоздем

- Я понимаю, что, конечно, это небезопасно. Конечно же, после этой ситуации мы будем принимать меры, чтобы такого больше не повторилось: сделаем повыше засов, так чтобы дети не смогли открыть, а только взрослые, - сказала Алевтина. - Мы не думали, что такое может случиться, поэтому просто закрывали снизу, на гвоздь. Я была в шоке, честно! Мне очень жалко девочку! Ее мама организовала сбор денег, я отправила ей небольшую сумму, хотела им помочь. Но я не считаю, что виновата в этой ситуации. Конечно, если бы моя собака бегала во дворе и на девочку накинулась, это была бы моя вина, но так я не считаю, что виновата.

В пресс-службе ДП Костанайской области сообщили, что в отношении владельца собаки начато досудебное расследование по ст. 114 УК РК «Неосторожное причинение вреда здоровью» (наказывается штрафом в размере до 80 МРП (сейчас - 276 000 тенге), либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 80 часов, либо арестом на срок до 20 суток).

- Ко мне приходил следователь и сказал, что мама девочки или ее муж, точно не знаю, написала на меня заявление в полицию, что завели на меня уголовное дело, - рассказала Алевтина.

Она рассказала, что Шарику около 4-5 лет. Подарили его еще щенком.

Дворняге Шарику около 4-5 лет. По словам хозяйки, раньше он никогда ни на кого не нападал

- Он добрый, если посмотреть - он будто постоянно улыбается, - говорит женщина. - Вообще он дворняга, но, наверное, какая-то помесь. Соседская собака родила от питбуля, но неизвестно, был ли он отцом Шарика или нет. Думаю, это уже сами добавили, что это питбуль у нас. У него есть все документы, паспорт, к нам приезжал ветеринар и делал заключение, что у него нет бешенства. Мы постоянно делаем ему прививки.

Ситуацию прокомментировала зоозащитница, заместитель председателя ОО «Надежда Плюс kst» Ольга СОЛОВЬЁВА:

- Очень жалко девочку, так как я сама мама дочери, при этом я понимаю и ответственность, как хозяйка собаки. Было допущено, что дети находились без присмотра и зашли в вольер. На мой взгляд, родители обязаны рассказывать и учить детей правилам безопасности с животными так же, как ПДД, ну и, конечно, следить за ними, ведь они дети.

Фото Андрея СКИБЫ