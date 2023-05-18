Машина медиков везла пациентку с инфарктом в больницу. Они проезжали перекресток на красный сигнал, но с предупреждающими сигналами. ДТП произошло сегодня, 18 мая, на перекрестке пр. Абая и пр. Назарбаева.

- 65-летний водитель «ВАЗ», следовавший со стороны КСК в направлении КЖБИ, не пропустил автомобиль скорой помощи, ехавший на красный свет светофора, с включенными проблесковыми маячками и со звуковым сигналом, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области обстоятельства произошедшего ДТП.

В пресс-службе управления здравоохранения отметили, что бригада скорой помощи существляла экстренную госпитализацию пациента 69 лет с острым инфарктом миокарда в областную больницу.

- Это 1 категория вызова, - сообщили в облздраве. - Пострадавших нет. Пациент доставлен в стационар другой бригадой скорой помощи.

В отношении водителя «ВАЗ» начато административное производство по статье 610 КОАП РК. Процессуальное решение по административным правонарушениям примет специализированный суд.