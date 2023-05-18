Прения по делу 22-летнего Олжаса ТОКАРИНА, обвиняемого в убийстве мужа своей сводной тети Куандыка Кенкенова, прошли в СМУС Костанайской области сегодня, 18 мая.

В феврале этого года Токарин нанес Кенкенову 34 ударов молотком, после чего позвонил по видеосвязи его жене Салтанат КЕНКЕНОВОЙ и показал окровавленного мужа со словами: "Я за тебя отомстил!".



- Я переквалифицировал статью на убийство без особой жестокости, потому что множественность ударов не является жестокостью, - пояснил в прениях гособвинитель Еркебулан АЙТБАЕВ. - Нужно еще желание осознанно мучить человека, чего не было. Прошу назначить Токарину 11 лет лишения свободы в колонии максимальной безопасности.

Салтанат Кенкенова категорически не согласилась с формулировкой.

- Он испытывал наслаждение от каждого удара молотком. Позвонил мне, с улыбкой показал мужа, - плакала потерпевшая. - И за это 11 лет? Я буду обжаловать, если суд с этим согласится.

Адвокат подсудимого Кайрат КЕНЕСБАЕВ заявил, что умысла убивать у Токарина не было.

- Токарин видел, как супруги поссорились и Куандык Кенкенов ударил свою жену Салтанат, после чего она забрала троих детей и ушла, - пояснил адвокат. - Он очень любил тетю и решил выяснить, почему Кенкенов так поступает. Тот ответил, что это не его дело. Завязалась драка, в ванной был молоток. Токарин наносил удары в ответ, потому что разозлился. Когда приехала скорая, он помогал госпитализировать Кенкенова. И сам был в шоке, когда узнал, что тот умер в больнице.

Адвокат попросил переквалифицировать дело со статьи об умышленном убийстве на статью о причинении тяжких телесных повреждений. И назначить Токарину минимальное наказание по данной статье.

Сам Олжас Токарин повторил, что не хотел убивать.

- Я искренне раскаиваюсь, что так произошло, но я не хотел его убивать, - сказал он. - Моя тетя была всем для меня, я любил ее больше мамы. Она приютила меня, кормила. Когда я узнал, как с ней обращался муж, разозлился. Для меня они всегда были образцовой счастливой семьей. И тут я узнаю, что он бьет мою тетю...

По словам подсудимого, для него это стало шоком, поэтому он хотел проучить Кенкенова.

- Я был уверен, что после драки он будет жить, - пояснил Токарин. - Когда узнал, что он умер в больнице, просто схватился за голову! Очень сожалею, что так произошло, что оставил без отца четверых детей...

Тем не менее, вину в умышленном убийстве он так и не признал, как и не признавал с самого начала. И пояснил, что лишь нанес тяжкие телесные повреждения.

- Я не хотел убивать. Но я не понимаю, почему моя тетя говорит, что он ее не трогал? - спросил Токарин в последнем слове. - Сама же жаловалась мне, что все почти 20 лет семейной жизни он ее избивал.

- Когда я тебе жаловалась? - эмоционально отреагировала Салатанат Кенкенова.

- Год назад. Один раз он нас выгнал из дома и мы вдвоем шли зимой. Тогда я подумал: ладно дела семейные...

- Вот именно, что дела семейные! Надо было взять сумку и уйти от нас! Приютили тебя, а ты, как отблагодарил, зашитник? - спросила женщина.

- Мне кажется, муж ее угнетал, я ее жалел, - продолжил Токарин. - Я сам не мог поверить. Куандык же отличный мужик, возглавлял ДЮСШ,, а когда узнал, как он с ней обращался... Молоток бы в ванной, я его не приносил.

Салтанат Кенкенова в реплике сказала, что не верит не единому слову подсудимого, что он все спланировал, принес молоток, убивал умышленно и хладнокровно, улыбался, когда звонил по видео.

- Он и сейчас смеется! - указала на Токарина потерпевшая. - Если ему не дадут хотя бы 20 лет, я пойду дальше! Буду судиться, дойду до президента! Он лишил меня мужа и оставил с четырьмя детьми...

Оглашение приговора назначили на 19 мая. В нем судья должен отразить, квалифицировано ли это дело по статье об убийстве с особой жестокостью или по статье об умышленном убийстве.