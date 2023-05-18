Соперником «Тобола» в 1/4 финала розыгрыша Кубка РК по футболу стал карагандинский «Шахтер».

Игорь Сергеев открывает счет в матче / Скриншот трансляции

В предыдущей кубковой стадии «Тобол» прошел «Аксу», выиграв со счетом 2:0 в Костанае и уступив 1:2 в Павлодаре, а «Шахтер» дважды переиграл «Окжетпес» с общим счетом 6:0.

Борьбу за выход в полуфинал команды начали в Костанае. На поле манежа «Тобыл Арена» главный тренер хозяев Милич Чурчич выпустил в стартовом составе голкипера Султана Бусурманова, защитников Тимура Жакупова, Бояна Младовича, Данияра Семченкова и Багдата Каирова, в средней линии играли Йован Илич, Асмир Сульич и Самат Жарынбетов, выведший команду с капитанской повязкой, а линию атаки составили Жаслан Жумашев, Рамазан Оразов и Павел Киреенко.

Команды уже встречались в этом сезоне в рамках третьего тура чемпионата Казахстана и тогда победу одержал «Тобол» со счетом 2:1. Команды очень активно начали встречу, правда, в первые минуты мяч надолго не задерживался ни у одного из соперников. Постепенно инициативой завладели хозяева и на 10-й минуте организовали и первый удар по воротам. Случилось это после того, как Жарынбетов со своей половины поля сделал длинную передачу на левый край на ход Жумашеву, который забежал с мячом в штрафную площадь и пробил в ближний угол ворот, но голкипер гостей Егор Цуприков выбил мяч на угловой. Через пять минут после атаки «Тобола» по правому краю защитники карагандинского клуба, защищавшегося в эти минуты практически всей командой, заблокировали удар Каирова от угла вратарской площадки. Еще через две минуты Оразов перехватил мяч на половине поля «Шахтера» и с дуги штрафной площади пробил низом, но этот удар принял на себя Константин Горизанов. Однако мячом вскоре вновь завладели хозяева и тот же Оразов нанес удар метров с 25-ти в правый нижний угол. На этот раз голкипер в падении поймал мяч.

Продолжавший владеть инициативой «Тобол» быстро вернул мяч на половину поля соперника и на 20-й минуте Оразов с правого края почти от лицевой линии сделал прострел, но удар получился сильным и к мячу никто из партнеров по атаке не успел. А через минуту мяч побывал в сетке ворот костанайцев. После быстрой контратаки по центру Айбар Абдулла пробил с линии штрафной площади в левый угол ворот, Бусурманов в падении отбил мяч, но первым к нему успел Максим Галкин и с левого края сделал прострел, а находившийся во вратарской площадке Айдос Таттыбаев перевел его в дальний угол ворот. Однако в это момент он находился в явном положении «вне игры», что после почти трехминутного видеопросмотра подтвердил и видеопомощник судьи (VAR).

«Тобол» продолжил свои атаки, используя впереди переводы мяча с фланга на фланг, для того чтобы организовать брешь в насыщенной обороне соперника. На 28-й минуте после подачи справа Каирова по воротам из центра штрафной площади пробил Жумашев, но в прыжке послал головой мяч рядом с левой штангой. На исходе тайма «Тобол» заработал штрафной удар у левой боковой бровки вблизи ворот «Шахтера». После подачи Жумашева голкипер в падении выбил мяч, но первым к нему успел Жарынбетов и пробил с 13-ти метров с ходу в левый нижний угол. Однако мяч попал в ногу находившегося у дальней штанги Оразова и отлетел к голкиперу, который в падении накрыл его.

Во втором тайме в составе «Тобола» на поле вышли вместо Жакупова, Сульича и Киреенко на поле вышли Мильян Вукадинович, Альберт Габараев и Ислам Чесноков. Через две минуты после возобновления игры гости заработали штрафной удар на дальних подступах к штрафной площади у левой боковой линии. Бусурманов легко справился с подачей во вратарскую площадку Горизанова и тут же начал быструю ответную атаку, отдав мяч на левый край Вукадиновичу. Тот со своей половины поля добежал до штрафной площади гостей и, войдя в нее, сделал передачу в район 11-метровой отметки Сергееву, который переиграл вернувшегося к своим воротам Горизанова и с разворота пробил в левый нижний угол мимо бросившегося в противоположную сторону голкипера - 1:0.

Еще через пять минут Жарынбетов с центральной линии с правого края сделал передачу низом между защитниками на выход Вукадиновичу, который выбежал один на один с вратарем гостей, но Цуприков в падении выбил мяч на угловой. После его розыгрыша хозяева усилиями Оразова заработали еще один угловой удар, а затем мяч еще долго не покидал половину поля гостей и на 54-й минуте Оразов сделал на левом краю передачу назад Чеснокову, который сместившись немного в центр, пробил с подступов к штрафной площади по воротам, но голкипер в броске успел перевести мяч над перекладиной. Вскоре еще раз отличился Сергеев, но замыкал он головой передачу с левого края, находясь в положении «вне игры».

В составе «Тобола» на 64-й минуте произошла еще одна замен - вместо Оразова вышел Серикжан Мужиков, к которому перешла капитанская повязка. Через минуту после контратаки карагандинцев Галкин пробил с линии штрафной площади в ближний левый нижний угол, но Бусурманов в падении отбил мяч. На 70-й минуте два подряд опасных момента возникло у ворот «Шахтера», но после прострела с правого Каирова до мяча головой не успел дотянуться Жарынбетов, а после подачи с левого края Сергеев пробил головой, но на этот раз мяч пролетел над перекладиной. Еще более опасной получилась контратака у гостей на 74-й минуте, когда после подачи с правого края Галкин остановил мяч грудью на линии вратарской площадки и вторым касанием пробил в дальний правый угол ворот, но на пути мяча встал Семченков.

Ислам Чесноков удваивает преимущество «Тобола» / Скриншот трансляции

На 85-й минуте одна из многочисленных атак «Тобола» завершилась ударом Чеснокова от дуги штрафной площади, но мяч попал в левую стойку ворот.

Понимая, что перед ответной игрой в Караганде победы с минимальным счетом будет недостаточно, хозяева настойчиво продолжали свои атаки. И на 86-й минуте Жарынбетов из-за центрального круга со своей половины поля сделал передачу по центру на ход Чеснокову, который убежал от защитников, на подступах к штрафной площади головой пробросил мяч вперед мимо вышедшего навстречу голкипера и от лавого угла вратарской площадки из-под ноги подоспевшего Шынгыса Флюка пробил низом по центру ворот - 2:0.

Счет до конца встречи больше не изменился.

Главный тренер «Тобола» Милич ЧУРЧИЧ поздравил своих игроков с победой:

- У нас была тяжелая дорога после игры с «Кайсаром». Мы только накануне чуть-чуть потренировались, но чувствовали себя тяжело. Тяжелые ноги были, ошибки в пасах... Создали много моментов, забили два гола, но в Караганде нас ожидает очень тяжелая игра. Мы этого ожидаем. Но все равно эта игра - положительная для нас. Хотя я недоволен результатом: мы должны были забивать еще, были стопроцентные моменты. Надеюсь, мы будем двигаться вперед. У соперника тоже было несколько полумоментов, но я знаю, что это не первый состав «Шахтера». Их тоже тяжелая игра ожидает против «Аксу», они готовятся к ней. Нас же ожидает очень тяжелая игра против «Мактаарала», и это будет как финал. Нам нужно двигаться вперед. Да, мы создаем новую команду, нужно терпение, время на адаптацию.

С таким же счетом добились побед на своих полях в первых четвертьфинальных матчах «Ордабасы» игравший с лидером чемпионата «Кызылжаром», и «Астана», встречавшаяся с представителем первой лиги «Тураном». Единственная ничья была зафиксирована в Алматы, где «Кайрат» принимал «Атырау» - 1:1.

Ответные матчи 1/4 финала пройдут 7 июня.

А в субботу и воскресенье, 20 и 21 мая, состоятся матчи десятого тура чемпионата. «Тобол» во второй игровой день тура примет на своем поле «Махтаарал», начало встречи в 16:00.