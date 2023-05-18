Казахстанцы смогут находиться без визы в Китае до 30 дней с момента пересечения границы, передает Informburo.kz.

Что случилось. Казахстан и Китай подписали соглашение о взаимном освобождении от визовых требований.

Контекст. В июле 2022 года Казахстан в одностороннем порядке открыл безвизовый режим для граждан Китая, максимальный срок пребывания в стране без визы составлял 14 дней. До этого для Китая действовал специальный 72-часовой безвизовый транзитный режим. Обсуждалась возможность ответного введения безвиза Китаем для казахстанцев.

Условия нового соглашения. В апреле на сайте "Открытые НПА" был представлен проект соглашения между Казахстаном и Китаем. Согласно документу, казахстанцы могут находиться без визы в Китае, а его граждане – в Казахстане не более 30 дней с момента пересечения границы и суммарно 90 дней – за 180-дневный период. При превышении этих сроков пребывания необходимо получить визу.

Действительными проездными документами Республики Казахстан являются:

паспорт гражданина РК;

свидетельство на возвращение в РК.

Действительными проездными документами Китайской Народной Республики являются:

полуслужебный паспорт гражданина КНР;

обычный паспорт гражданина КНР;

временный проездной документ.

Граждане Казахстана могут въезжать, выезжать или следовать транзитом через территорию Китая (и наоборот) только через открытые для международного пассажирского сообщения пункты пропуска. Также они должны соблюдать законодательство государства пребывания в отношении въезда, выезда и транзита.

"Договаривающиеся стороны имеют право отказать во въезде или выдаче документов на пребывание гражданам государства другой стороны. Соглашение не ограничивает право запрещать гражданам государства другой стороны, пребывание которых признано нежелательным, въезжать на территорию своего государства или прекращать их пребывание на территории своего государства без указания причин", – отмечается в проекте соглашения.

Когда соглашение вступит в силу. По проекту документа, соглашение заключается на неопределённый срок и вступает в силу через 30 календарных дней с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении договаривающимися сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

Каждая из договаривающихся сторон может прекратить действие соглашения путём направления соответствующего письменного уведомления по дипломатическим каналам. В этом случае действие соглашения прекращается через 90 календарных дней после получения уведомления.

Для путешествий, но не заработка. В Министерстве иностранных дел объясняли, что безвизовый режим между Казахстаном и Китаем не даст гражданам стран права работать за рубежом.

"Безвизовый режим распространяется только на туристические и деловые поездки: заключение контрактов, переговоры, оказание консультационных услуг и другие деловые цели. Он не даёт права на работу. Кроме того, будет снята острая проблема по получению казахстанцами водительских виз КНР. Все, кто нарушит миграционный режим, будут наказываться соответствующим образом. Вы можете даже запросить у органов миграционной службы статистику по нарушениям среди граждан КНР с июня прошлого года, когда им был разрешён безвизовый въезд на две недели в Казахстан. По моей информации, там практически нет нарушений миграционного режима", – отмечал официальный представитель ведомства Айбек Смадияров.

Почему это важно знать. Вопрос о взаимном безвизовом режиме с Китаем бурно обсуждался в обществе. Некоторые казахстанцы даже выступали против соглашения, опасаясь обострения конкуренции на рынке труда. Однако очевидно, что соглашение открывает казахстанцам и государству новые возможности: граждане могут без дополнительных барьеров путешествовать по Китаю, а Казахстан привлечёт дополнительный поток туристов, что благоприятно скажется на экономике. Как отмечали в МИД, подписание соглашение о взаимном освобождении от визовых требований свидетельствует о растущем взаимном доверии двух государств.