День работника культуры костанайские театры праздновали вчера, 17 мая. В русском драматическом театре водили экскурсию по театральному музею и смотрели мастер-класс по изготовлению театральных масок. А в областном кукольном театре маленьких зрителей учили отличать разные виды кукол и управлять ими.

- Мы решили не просто показать один из наших спектаклей, а познакомить нашего зрителя с куклами поближе, показать, как мы ими управляем, - рассказала "НГ" актриса театра кукол Варвара ЛАТЫПОВА. - Дети сами попытались поработать с тростевыми куклами. Сделали зарядку, потанцевали, пытались озвучивать. Куклы готовы к тому, чтобы ими играли дети - с некоторыми мы работали по 30 лет. Дети, как всегда, молодцы. Мне кажется, им понравилось.

В кукольном театре праздновать день работника культуры - уже традиция. Два года назад здесь провели "Ночь в театре", год назад организовали вечер мистики и волшебства. В этом году решили отказаться от ночной программы и провести мероприятия днём, чтобы привлечь самых маленьких зрителей. Для них в репитиционном зале театра организовали "экскурсию по спектаклям с элементами интерактивной игры".

- Спектакли для экскурсии выбирали самые яркие и чтобы их можно было показать вне сцены: "Дюймовочка", "Волк и семеро козлят", - говорит художественный руководитель театра кукол Юлия СЕМЕНОВА. - Дети поиграли и с мимирующими куклами (их надевают на руку - "НГ"). В театре кукол я уже 20 лет, очень люблю театр. В свои 53 года я могу здесь быть и маленькой феей, и сказочной принцессой.

В конце зрителей ждала одна из постановок Юлии Семеновой - музыкальное представление "Праздник для всех".

Фото Георгия ГОВОРОВА