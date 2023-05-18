Как показывают события прошлого года, в ряды казахстанской армии можно попасть не только из дома, получив повестку, но и с улицы или даже после сдачи экзамена. Чего стоит ждать молодым людям в этом году? Что делать, если вас насильно пытаются доставить в военкомат? Orda.kz разбиралась.

Коллаж: Orda.kz

В прошлом году страну не на шутку взбудоражили мероприятия по призыву военнообязанных. Юношей почти насильно забирали в городские военные комиссариаты. В этом году акцию планируют повторить.

Об этом на недавнем брифинге в СЦК заявил представитель департамента организационно-мобилизационной работы подполковник Руслан Тапашев, отвечая на вопрос корреспондента Оrda.kz:

«Сотрудники полиции проводят рейдовые мероприятия по розыску юношей, не прибывших по вызовам управления по делам обороны и уклоняющихся от призыва. Проблема остаётся, как и вопрос вручения повесток юношам, которые не проживают по заявленным адресам или их намеренно скрывают родители. Поэтому работа с местными исполнительными органами по выявлению таких молодых людей и их доставке в призывные пункты будет продолжена».

Работа по розыску юношей, которые уклоняются от призыва, будет продолжена, и эта проблема остаётся актуальной. Поиском молодых людей занимается полиция в рамках рейдовых мероприятий. Какие были случаи задержаний призывников и что делать в такой ситуации?

Случаи задержаний

Военные утверждают, что во время рейдов в военкомат доставляют только злостных «уклонистов». Однако уже были случаи, когда забирали и тех, кто непригоден для военной службы. Так, например, в прошлом году мы писали о том, как в Алматы люди в военной форме насильно забрали в армию несколько молодых людей призывного возраста. Тогда один из корреспондентов Orda.kz отправился в военкомат, где встретился с родными призывников.

Как рассказал дядя одного из юношей, его племянник шёл домой с работы, когда его остановили и забрали в военкомат. Это несмотря на то, что от службы в армии он освобождён. Молодой человек вместе со своим отцом попал в аварию. Его отец умер, а он в ДТП сломал обе ноги. Обеспокоенный родственник парня показал рентген с переломами.

Тогда же у ворот военкомата стояла мать другого юноши, рассказавшая, что у неё самой проблемы со здоровьем, а её сын обеспечивает несовершеннолетнюю сестру.

А в Таразе призывников и вовсе забирали в военкомат из колледжей сразу после сдачи экзаменов. Скандал случился утром 18 июня 2022 года около колледжа в районе Сахарного завода. Там студентов, которые только сдали экзамены, но ещё не получили аттестаты, «грузили» в «Газель» и увозили в военкомат.

Раздосадованные родители потребовали объяснений. Они говорили, что их дети хотели идти учиться дальше, но их лишили такой возможности.

После скандала в Таразе военные такой подход к призывникам объяснили просто. Якобы так в военкомат доставляют только тех, кто является злостным «уклонистом» от службы. Заместитель начальника Департамента по делам обороны Жамбылской области заверил, что всё по закону, и, в принципе, ничего страшного не произошло.

«Заявление родителей, что они подготовили и планируют поступление сына в вуз, не является основанием для отсрочки призывника. Ничего страшного в этом нет. После исполнения своего воинского долга любой гражданин может поступить в выбранный вуз», – сообщил тогда Хасен Карабаев, заместитель начальника Департамента по делам обороны Жамбылской области.

Законно ли задерживать призывников?

Корреспондент Orda.kz обратился в юридическую компанию, которая занимается защитой прав призывников. Юристы Ренат Адыкенов и Самат Дауренбеков объяснили, какие действия при задержаниях призывника законны, а какие нет. Также они рассказали, что делать молодым людям, когда их задерживают для явки в военкомат.

В Актау призывник неожиданно попытался сбежать прямо из военкомата. Фото: mk-kz.kz

Говоря о законности задержания, Самат Дауренбеков объяснил разницу между законным и незаконным задержанием призывника:

«Согласно указу президента о призыве граждан на воинскую службу, местным исполнительным органом (акиматом) издаётся приказ о создании призывной комиссии. В этой призывной комиссии состоят заместитель акима района, заместитель районного отдела полиции и военком. Почему привлекается РОП? Для розыска призывников. Чтобы завести розыскное дело, нужно возбудить уголовное».

Именно призывная комиссия издаёт приказ о создании мобильной группы. Таким образом, раз в месяц и проводятся рейды.

«У РОП своя задача: они раз в месяц издают приказ по задержанию или доставлению в военкоматы «уклонистов». Но должны быть весомые основания для задержания. Только если есть распоряжение акима о проведении рейдов и если задерживается в самом деле уклоняющийся от призыва, только тогда всё законно», – уточнил Дауренбеков.

Фото: 77юристов.рф

«Для того чтобы объявить кого-либо в розыск, необходимо сначала зарегистрировать правонарушение в ЕРДР, а также выдать санкции на его розыск. Чтобы человека объявили в розыск без каких-либо оснований и сказали ему, что он как беглый преступник передвигается на свободе – тогда это, конечно, незаконно», – рассказывает юрист.

Что стоит делать, если вас задержали?

Корреспондент Orda.kz поинтересовался, что стоит делать молодому человеку, если его неожиданно задержат и насильно попытаются доставить в военкомат. Юристы объяснили, что, прежде всего, нужно выяснить основания для задержания и знать свои права:

Фото: ktk.kz

«Нужно обязательно уточнять, на основании чего задерживают. У всех граждан РК есть конституционные права, которые их защищают. Если у вас документы в порядке или, наоборот, вы в розыске, у правоохранителей должны быть документы и планшеты, всё это можно проверить. Попросите сотрудников проверить, находитесь ли вы в розыске. У нас призывники, к сожалению, не знают законов. Просто так вас не могут доставить в РОП, если у вас есть при себе удостоверение, а оснований для вашего задержания нет. Когда людей останавливают, например, на дороге, мы же уточняем: «А на каком основании остановили?» Тут то же самое», – объяснил Самат Дауренбеков.

Его коллега Ренат Адыкенов придерживается такого же мнения: сначала нужно разобраться в том, кто проводит задержание и по какому поводу. Если человек сомневается в законности своего задержания, он может включить телефон и зафиксировать всё на видео.

«Не стоит ни с кем ругаться или конфликтовать, лучше действовать спокойно. Каждый гражданин РК имеет свои конституционные права. Конституция всех защищает. Сотрудники тоже должны отталкиваться от норм закона. Нужно как минимум уточнить, кто вас задерживает и на каком основании, можно попросить удостоверение. Элементарно, если человек сомневается или боится, он может включить телефон и всё зафиксировать на видео. В конце концов, стоит позвонить в полицию. Человека обязаны ознакомить с тем, кто его задерживает, откуда и на каком основании. Если человек действительно находится в розыске, и это всё подтверждается, есть основания, то придётся следовать нормам закона. Всегда должны быть основания, просто так кого-либо задерживать, сажать в машину или в автобус никто не имеет права. Призывники же страдают от незнания законов», – отметил Адыкенов.

Но зачем военкоматы вообще проводят эти рейды? По мнению Рената Адыкенова, основная причина заключается в том, что в последние годы значительно выросло количество граждан, уклоняющихся от воинской службы:

«Безусловно, они (военкоматы) набирают солдат не только таким образом. Почему такие случаи участились? Потому что много уклонистов, наверное. Я уверен, что военкоматы выполняют и привычную свою работу, и повестки вручают. С 2020 года даже уведомляют призывников посредством SMS от 1414. Думаю, дело в том, что, когда проводится рейд, люди это видят, снимают, и это набирает резонанс в Сети».

Почему казахстанцы не хотят служить в армии?

Ни для кого не секрет, что многие молодые люди не горят желанием служить в армии. К тому же нередки случаи, когда сами родители призывников не хотят отпускать своих сыновей. Чтобы узнать, почему так происходит, корреспондент Orda.kz обратился в общественное объединение «Комитет солдатских матерей». Руководитель организации Зинаида Чивилёва назвала главные причины нежелания молодежи идти в армию.

Фото: gov.kz

Одна из причин – воспитание. По мнению общественницы, родители сами балуют своих детей и те не желают приспосабливаться и служить в армии.

«Во-первых, воспитание. Я удивляюсь родителям, 19–20 лет парню, а они говорят: «Он ещё ребёнок». Какой же он ребёнок, он уже почти мужчина. Родители сами виноваты, кого воспитали – того и получили. Во-вторых, со стороны военкоматов не ведётся никакой работы. Если в самих военкоматах не хватает людей, могли бы попросить кого-нибудь из военных училищ, чтобы они выступали в школах, беседовали с будущими призывниками при всём классе. Почему-то сейчас это не принято. Но ведь ребята должны знать об армии. Почему раньше туда шли с удовольствием? То ли избалованные дети стали, то ли что-то другое – непонятно. Вот пришло письмо из Шымкента: «Плохо кормят, плохо служится» – не знаю… Чем уж его дома кормили, что там ему не нравится. Мы пока не американцы, не можем равняться с их пайками. Воспитания нет ни в семье, ни со стороны военкоматов. Надо готовить ребят», – считает Зинаида Чивилёва.

Однако основным фактором нежелания казахстанцев служить в армии руководитель объединения назвала медкомиссии, которые нередко могут сделать из «негодного» призывника «годного»:

«Медкомиссии больных направляют в армию. В каждом выступлении я говорю о том, что ни один врач (председатель медицинской комиссии) не понёс никакого наказания. На третий день у призывника с сердцем плохо, зрение падает. Как же они тогда брали в армию? Кто накажет медработников за то, что они призывают заведомо больных граждан? В одном из училищ парень покончил жизнь самоубийством, застрелился на первом посту у знамени. Как могли его поставить на такой пост? Он ведь мог вперед себя кого-то застрелить. Я вообще не понимаю, что за беспорядки. Конечно, не хотелось бы такую армию».

По мнению активистки, служба в армии должна быть почётной обязанностью каждого гражданина. Говоря о «рейдах на призывников», она недовольна тем, что на такую, по её мнению, почётную обязанность молодых людей собирают с помощью полиции. Из-за этого, как она считает, в ряды солдат набирают неподготовленных к воинской службе людей:

«Ребятам я говорю, что они должны идти в армию не потому, что там плохо или хорошо, а чтобы они умели защитить себя, чтобы знали, что делать с оружием. Чтобы они сами понимали, что и как. Если не сегодня, то завтра может ведь снова случиться 5 января. Когда с полицией забирают в армию – это же позор для страны. Почётная обязанность должна выполняться с гордостью».

Напомним, ранее Orda.kz писала о том, что 18 апреля в сенате первый заместитель главного военного прокурора Максат Казиев озвучил статистику по суицидам среди казахстанских военнослужащих. По его данным, с 2020 года умерли 270 военнослужащих. В 2020 году – 78, в 2021-м – 96, в 2022-м – 85 и в 2023 году – 11 военнослужащих.

Наиболее частые причины – смерть от болезней (36%), ДТП (24%) и суицид (20%). По словам Казиева, по уровню суицида среди населения Казахстан входит в список 20 лидирующих стран, а среди подростков – в тройку. По более точным официальным данным Комитета по правовой статистике за 2018–2022 годы, в стране зарегистрировано 17 631 факт суицида, 21 332 покушения на него, то есть на 10 тысяч граждан приходится девять суицидов и 11 попыток суицида.