Базу данных Damumed передали Министерству здравоохранения, передает Tengrinews.kz.

Как сообщает пресс-служба правительства, премьер-министр Алихан Смаилов провел очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики с участием руководителей центральных госорганов, Генпрокуратуры, АЗРК, АФМ и других ведомств.

На заседнии рассмотрены меры по развитию конкуренции на рынке предоставления информационных услуг в сфере здравоохранения. По данным правительства, на сегодня свыше 80 процентов рынка покрывает система Damumed, принадлежащая ТОО "ЦИТ "Даму". Отсутствие полноценного механизма обмена данными между медицинскими информсистемами на республиканском уровне сформировало неконкурентные условия на рынке, в результате чего у казахстанских медорганизаций возникли сложности перехода от одной медицинской информсистемы к другой.

"В этой связи в рамках исполнения поручения Комиссии по демонополизации 27 апреля ТОО "ЦИТ "Даму" передало Минздраву базу данных Damumed для создания единого республиканского хранилища медданных на базе разрабатываемой системы "Е-Денсаулық" и реализации обмена ими между медорганизациями. Это позволит сторонним поставщикам оказывать соответствующие услуги медорганизациям на конкурентной основе".

Алихан Смаилов отметил необходимость ускорить работу по созданию системы "Е-Денсаулық" и подготовить законодательные поправки по повышению эффективности регулирования данной сферы.