Кому удастся угадать и попасть в короткий отрезок преднерестового жора карася и совпавшего с ним постнерестового клева щуки, тому обеспечена эксклюзивная рыбалка.

Нерестовый календарь

Первой среди наших рыб начинает нереститься щука. Причем свои родовые обязанности она может начать выполнять даже подо льдом, стоит воде прогреться до 6-7 градусов по Цельсию. В костанайских водоемах в этом сезоне, благодаря раннему потеплению, на южных местах нерест начался уже в конце марта, в средней полосе - в середине апреле, на севере области - со второй половины апреля. Правда, надо учесть, что в водоемах со стоячей водой нерест зубастой проходил на 2-3 недели позже.

Первый улов нового летнего сезона

Интересно, что сам щучий нерест проходит не беспорядочно у всех половозрелых мамочек подряд, а в строгом порядке: сначала щучий роддом принимает молодых щучек, затем производят потомство щуки среднего возраста, и только после них - мудрые матерые мамки. А еще уникальность этой рыбы в том, что, если температура воды не достигла необходимой для рождения детенышей отметки, мамочки могут сдержать природные позывы и отодвинуть ненадолго начало родов. В итоге: в то время как мальки иных рыб только появляются на свет, мелкие щурята уже превращаются в настоящих хищников, способных охотиться на только что вылупившийся молодняк.

Когда наша зубастая царица успевает отнереститься, карась только еще готовится к этой акции. «Караси начинают брать весною позднее другой рыбы; надобно, чтоб теплота воздуха и весенние лучи солнца прогрели воду и тем подняли карасей с тинистого дна, из глубоких ям, куда они забиваются на зиму», - знал это наш рыбацкий классик С. Т. Аксаков. Знаем об этом и мы, сегодняшние «классики» костанайских водоемов.

Икромет у карася начинается при температуре воды от 14 до 18 градусов. В зависимости от погоды, температуры воды и особенностей условий в каждом водоеме нерест может продолжаться порционно с перерывами в течение месяца. Как и щуки, нереститься начинают сначала мелкие особи, затем - средние и только потом - бабушки. В небольших, хорошо прогреваемых заросших озерах, прудах, котлованах нерест разных групп карасей может почти совпадать по времени, но места нерестилищ будут отличаться. Подготовка карася к нересту сейчас у нас практически заканчивается. То есть карась занимает места своих обычных летних стоянок, нагуливает вес и ждет создания подходящих для этого погодных условий.

То, что эта рыба в наших костанайских водоемах заняла места своих летних стоянок, подтверждает практика нашей с Сабанеем рыбалки в недавние дни.

Когда они очень голодны

Короткий весенний период, когда карась еще голоден перед нерестом, а щука уже голодна после икромета, в последние годы - самый азартный для нас с Сабанеем. Чтобы эти два момента совпали, надо, чтобы щука успела отметать икру, отдохнуть (дней 10-15) и проголодаться, а у карася не подошло нерестовое время. Такое случается не каждый год. А в этом нашем мае случилось. И потому спешно едем туда, где есть увесистые караси и щуки - на Малый Косколь. Но, чтобы ловить то и другое одновременно, надо заранее основательно подготовиться.

Коскольский килограммовик

Ослабленной и голодной щуке сейчас очень нужен белок, да и карась в мае предпочтет его растительным деликатесам. Зная об этом, Сабаней копает карасю побольше жирненьких червей, а для «зубастой торпеды» ставит мордушку на старице Тобола, которая снабжает нас все лето живцовыми карасиками.

Наконец держим путь на Косколь, любуясь по дороге невероятно свежей зеленью, какая бывает только весной. Добираемся до поселка, проехав его, сворачиваем налево - и вот оно, наше клевое место. Воды в озере прибавилось, но бывало и больше. Накачиваем лодку и плывем в свое любимое «окно», в котором мы не были с осени. Новой береговой растительности здесь еще нет, лишь тростниковый сухостой. Сабаней собирает его в два пучка и связывает так, чтобы получилась арка. К центру арки подвязывает жерлицу, сделанную им саморучно в виде мотовильца, леску с нее с насаженным на тройничок карасиком-живцом опускает в воду. Прикармливает место своей хитрой кашей, чтобы собралась мелкая рыбешка. Стол для щуки накрыт. И таких «столов» накрываем еще шесть, причем и в своих знакомых с прошлых лет рыбалки старых уловистых точках, и в иных, чтобы найти новые щучьи тропы.

Теперь надо с умом подготовить место для рыбалки на карася. То есть оборудовать все так, чтобы при атаке щуки на нашего живца, о которой просигнализирует характерный хлопок, мы могли бы молниеносно сняться с места. Для этого под каждую удочку втыкаем в дно по две рогатки-подставки на расстоянии в метре одна от другой. Теперь наши снасти на карася расположены автономно от нас и от лодки. Лодку тоже пришвартовываем к двум привезенным с собой и ввернутым в дно жердям так, чтобы отчалить от них можно было легким движением руки.

Теперь можно размотать свои пятиметровки, насадить на крючки по целому пухлому червяку, забросить в те точки, где в прошлом летнем сезоне попадались почти килограммовые «серебристики». Кашей «окно» пока не кормим, но Сабаней все-таки отправляет под поплавки по земляному шарику, начиненному рубленными червями. Теперь можно помыть руки в еще холодной коскольской воде, протереть полотенцем, сбрызнуть спиртом из флакона (пандемия приучила) и, конечно же, хлебнуть чайку, заваренного с листочками свежего лимонника.

Увы, помедитировать с кружкой не удалось. Мой поплавок чуть дернулся и уверенно под углом поплыл, постепенно утопая. Подсечка... и вот он мой первый карась! Не трофейный, но и не маленький - граммов 300. А тут и Сабанея осчастливил «серебристик». Покрупнее, чем у меня. До следующей поклевки пару глотков чаю сделать все-таки удалось. Ловим карася, а сами прислушиваемся, не хлопнет ли в тех местах, где мы обустроили дастархан для зубастой. И там вдруг как хлопнет! Как по тревоге, отталкиваемся от жердей, Сабаней разворачивается к носу лодки, хватается за весло: маневрируя, он будет управлять им, как туземец своей пирогой. Я же, привстав, верчу головой, чтобы понять, которая из снастей среагировала. Мы знаем, что часто после атаки щука замирает в ступоре, поэтому ее удается вычислить не сразу. Но на сей раз видим издалека, как балансирует одна из наших арок. Спешно подплываем. Есть! Первая щука нового летнего сезона! В ней килограмма полтора. Снова заряжаем жерлицу и возвращаемся в карасиное «окно». «Серебристик» клюет с паузами, но зато время от времени попадается почти килограммовый.

На берегу взвешиваем свой улов: за 6 часов рыбалки - 11 кг карася и две щуки. Снимая жерлицы, Сабаней обнаружил на тройнике довольно крупного окуня. Когда он клюнул, мы не слышали. Сортируя улов, отобрали килограммов 6 карасей. Они поедут с нами, остальным торжественно даровали жизнь: с некоторых пор делать это нам стало не менее приятно, чем их ловить.

Фото автора

Клев-инфо

На всех водоемах нашей области с 10 мая можно ловить щуку.

По 30 мая запрещена рыбалка на сазана (карпа), леща, линя, судака в водоемах Аркалыка, Амангельдинского и Джангельдинского районов Костанайской области.

На водоемах других районов и городов сроки запрета следующие:

- на карася - с 20 мая по 10 июня;

- на сазана (карпа), судака, леща, линя - с 20 мая по 30 июня;

- на рака - по 30 июня.