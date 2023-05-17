Уверенной победой завершился матч «Тобол» — «Шахтер» в Кубке Казахстана
17 мая 2023, 21:06 | Спорт
В четвертьфинальном матче Кубка Казахстана костанайский «Тобол» дома сыграл с карагандинским «Шахтером», пишет Sports.kz.
Хозяева выставили на поле основной состав, гости решили вывести резервистов и молодежь.
Костанайцы владели преимуществом с первых минут, однако до перерыва забитых голов зрители не увидели. На старте второй половины узбекистанский нападающий Игорь Сергеев проявил мастерство в штрафной соперника и пробил мимо Егора Цуприкова, времени еще оставалось достаточно много и Ислам Чесноков увеличил разрыв — 2:0.
Ответная игра между командами должна пройти 7 июня в Караганде.
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