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Уверенной победой завершился матч «Тобол» — «Шахтер» в Кубке Казахстана

17 мая 2023, 21:06 |  Спорт

В четвертьфинальном матче Кубка Казахстана костанайский «Тобол» дома сыграл с карагандинским «Шахтером», пишет Sports.kz.

 

Хозяева выставили на поле основной состав, гости решили вывести резервистов и молодежь.

Костанайцы владели преимуществом с первых минут, однако до перерыва забитых голов зрители не увидели. На старте второй половины узбекистанский нападающий Игорь Сергеев проявил мастерство в штрафной соперника и пробил мимо Егора Цуприкова, времени еще оставалось достаточно много и Ислам Чесноков увеличил разрыв — 2:0.

Ответная игра между командами должна пройти 7 июня в Караганде.