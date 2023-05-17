Да. Прохождение техосмотра превратилось в формальность, что приводит к ДТП. 13.7% Да. Нужно ужесточить требования и к организациям, которые проводят техосмотр. 15.1% Нет. Техосмотр нужно отменить, так как за состояние автомобиля отвечает его владелец. 41.7% Нет. Ужесточение законодательства в Казахстане приводит только к росту коррупции. 29.5%