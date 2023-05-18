15 мая стало известно, что запланированный на 1 июля запрет работы КСК, скорее всего, не состоится. Депутаты мажилиса разработали поправку в законодательство, по которой КСК остается одной из форм управления. Планируется, что окончательное решение примут на пленарном заседании 24 мая. При этом депутаты отмечают, что КСК тоже будут реформированы. «НГ» попросила заместителя председателя мажилиса Альберта РАУ прокомментировать очередной поворот в жилищной реформе.

Альберт Рау: «Законом возможность прописана, но если люди не хотят, то кто же их заставит?» /Фото из личного архива

«Фактически остались с КСК»

- Альберт Павлович, комментируя 16 мая республиканским СМИ, вы сообщили, что 5 721 домов успешно создали ОСИ, но при этом не называете сколько домов не хотят создавать объединения. Многочисленные обращения граждан, которым вы объясняете свое решение, - это показатель невостребованности новой системы?

- У нас по официальной отчетности акиматов на новую форму перешли почти 98% домов. Из них создали ОСИ только 12%. Остальные числятся как простые товарищества (ПТ), но фактически это дома, которые продолжают пользоваться услугами КСК. Может, кто-то заключил договоры какие-то, а кто-то и этого не сделал. По моему мнению, с КСК остались около 88% домов. Может, люди ими не всегда довольны, но, когда дело доходит до создания ОСИ, не всегда готовы тратить на это время и энергию. Законом возможность перехода прописана, но если люди не хотят, то кто же их заставит?

- Вы долго работали над поправками, которые в том числе предусматривали подробный механизм принудительного назначения управляющей компании для тех многоэтажек, которые не создали ОСИ. Какая теперь судьба у этих поправок?

- Эти поправки были нужны, они есть. Применяться они, по-моему, должны при острой необходимости. Например, если дом оказался бесхозным - ни в КСК, ни в ОСИ - а на носу - отопительный сезон. В экстренном случае этот механизм может сработать. Массово назначать управляющие компании всем домам без ОСИ - нереально. У нас столько компаний просто нет, и практики такой нет.

«Наслушался от избирателей по полной»

- В интервью «НГ» в июне прошлого года мы вас спрашивали, почему ОСИ и КСК не могут существовать параллельно. Вы отвечали, что «лично не готовы подписаться под инициативой» оставить КСК, даже если они хорошо себя зарекомендовали. Судя по всему, вы изменили свою точку зрения. Почему?

- Во-первых, закон, который мы тогда инициировали с Екатериной Смышляевой (депутат мажилиса от Костанайской области - «НГ»), касался совершенствования деятельности ОСИ. Мы не занимались вопросом, как изменить КСК. Поэтому на тот момент я был не готов инициировать такую поправку, потому что тогда надо было бы разрабатывать нормы по КСК.

Во-вторых, я должен прямо сказать - во время предвыборной кампании иногда шутил: «Никогда не обещают так много, как перед свадьбой и перед выборами». В Рудном встречался с председателями КСК, наслушался от них по полной. Они просили внести такую поправку. Говорю как есть. Поскольку человек ответственный, занялся этим вопросом после выборов. Но было сложно переубедить чиновников. И здесь помог президент, который 19 апреля на расширенном заседании правительства с акимами высказался о реформе ОСИ. На этом же заседании президент обратился лично ко мне с предложением подумать, что можно сделать с реформой. Спрашиваю правительство: что будем делать? Правительство ответило: будем думать. Говорю, что думать некогда, потому что осталось два месяца до 1 июля. Первое, что нужно сделать, - внести поправку о сохранении КСК, чтобы не создавать напряженность. А пока есть время, можно разработать поправки о реформе КСК, перенося к ним все лучшее от ОСИ. Есть успешные объединения, людей это устраивает, значит, уже не зря внедряли эту реформу.

- Вы же сами говорили, что правительство уже пыталось повлиять на КСК, заставить их сделать два счета, но председатели кооперативов игнорировали это требование. Как теперь принудить их создать эти два счета, сделать работу прозрачнее?

- Хороший вопрос. Да, было такое требование, которое КСК игнорировали. Теперь у нас есть опыт ОСИ, надо будет прописать, как его использовать в КСК. Ну а что остается делать? Оставлять КСК в том виде, в каком они есть, считаю, это неправильно. Правительство 5 лет назад придумало ОСИ не от хорошей ведь жизни, а потому, что люди просили найти на КСК управу. Я вам сейчас не готов рассказать, как именно мы будем работать по КСК. Надо подумать над тем, как внедрять эти нормы. У нас есть жилищная инспекция, которая КСК не трогает, а ОСИ проверяет. Вы правы, нужно посмотреть, что делать с теми, кто не захочет исполнять нормы закона в кооперативах.

Для меня ключевым пунктом является тот, который отвечает за выборы правления КСК. В ОСИ прописано все очень четко: 51% голосов жителей вынь да положь. Когда у нас 1 200 квартир в КСК, где мы видели, чтобы 51% жителей голосовало? Нигде. Поэтому легитимность - это вопрос № 1. А конфликт интересов, когда председатель КСК возглавляет правление и он же оказывает услуги, - это вопрос № 2. Пока мы предложили КСК не ликвидировать, а дальше будем прорабатывать, как их изменить. Однозначно должны быть два счета на один дом, ежемесячный отчет о движении денежных средств. Подумаем, что еще сделать. Цель такая - не дать деградировать жилому фонду, а восстанавливать его.

Оказался под перекрестным огнем

- Ваша цитата: «Окончательный переход от ПКСК к ОСИ все равно состоится». Вы еще согласны с этим утверждением?

- Я считаю, что, когда ставились такие жесткие сроки перехода, мы пошли революционным путем. А надо было эволюционным. Нравится тебе КСК или ты его терпишь, хорошо. Не нравится и не готов терпеть, вот вам механизм - или как внутри КСК что-то поменять, или как отделиться и создать ОСИ. Но уже не надо обращаться в акимат с требованием переизбрать вашего председателя.

- На ваш взгляд, после того как 24 мая поправка будет принята и КСК сохранят свой статус, процесс регистрации ОСИ затормозится, остановится или их число продолжит расти?

- Регистрация ОСИ - это же не самоцель. Цель - улучшить состояние домов и не копить проблемы. Знаете, как-то интересно получилось, я оказался под перекрестным огнем. Скажешь что-то в пользу ОСИ - тогда КСК стреляют. Скажешь, что это в пользу КСК, пули летят от ОСИ. Хоть я и не инициатор реформы, но я был в составе рабочей группы при его обсуждении в 6-м созыве. Депутатский корпус обновился, из той рабочей группы остался я один. Поэтому посчитал своим долгом инициировать поправки, направленные на совершенствование закона.

Зря ничего не делается! Просто на правительственном уровне и в акиматах слабо шла разъяснительная работа. У меня даже депутатский запрос был о том, почему никто не занимается реформой. По привычке нашей время шло - успеем. Потом перенесли на год. Но тем не менее есть 5 721 дом с ОСИ, какая-то критическая масса. Может, ее недостаточно, может, лучше было бы 30% с успешным опытом внедрения ОСИ. Нужен положительный эффект, пример - что поменялось в состоянии дома при переходе. Уверен, такие примеры есть и в нашей области. Каждый раз в регионе встречаюсь с представителями ОСИ. В последний раз в Житикаре простой рабочий мне говорит: «Нет, Альберт Павлович, все нормально. Наконец-то мы увидели состояние нашего дома, начали его исправлять! Что ж мы, не мужики? Да мы сами можем что-то сделать, чем деньги платить кому-то». Отвечаю, что наконец в людях просыпается собственник, когда не ворчат на власть, а занимаются собственным домом. Поэтому считаю, что реформа нужная, надо просто поддержать тех, кто все-таки решился взять на себя ответственность за общий дом. Хоть в КСК, хоть в ОСИ.