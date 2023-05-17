За это предусматривается как административная, так и уголовная ответственность, передает Informburo.kz.

В школах Казахстана близятся последние звонки. В этой связи антикоррупционный департамент Алматинской области выступил с напоминанием по поводу поборов на проведение выпускных мероприятий для школьников и подарки учителям.

Как сообщается на сайте департамента, в одной только Алматинской области на горячую линию Антикора "1424" поступило 20 обращений о таких поборах.

"Родители учеников не должны нести никаких дополнительных расходов. В Казахстане бесплатное среднее образование, поборы категорически запрещены во всех школах", – говорится в сообщении.

За получение незаконного материального вознаграждения и взяток директоры школ несут административную ответственность в виде штрафа в 600 МРП и уголовную. Во втором случае предусматриваются наказания от штрафа в 20 сумм взятки до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Учителям запрещено дарить подарки дороже 10 МРП, или 34 500 тенге. В случае привлечения к уголовной ответственности по такому правонарушению виновному могут назначить штраф до 2000 МРП.