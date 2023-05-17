Антикоррупционная служба по Костанайской области начала досудебное расследование в отношении должностных лиц областного центра психического здоровья, сообщили в пресс-службе ведомства.

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- Они подозреваются в превышении должностных полномочий, выразившихся в фальсификации результатов освидетельствования граждан, совершивших дорожно транспортные происшествия в состоянии алкогольного опьянения, - говорится в сообщении. - По версии следствия, в результате неправомерных действий граждане избежали административной ответственности и лишения права управления транспортным средством.

Досудебное расследование продолжается. В соответствии со ст. 201 УПК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.