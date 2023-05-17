Сотрудников Центра психического здоровья подозревают в подделке результатов освидетельствования для пьяных водителей в Костанае
17 мая 2023, 09:40 | Криминал
Антикоррупционная служба по Костанайской области начала досудебное расследование в отношении должностных лиц областного центра психического здоровья, сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото kopdo.kz
- Они подозреваются в превышении должностных полномочий, выразившихся в фальсификации результатов освидетельствования граждан, совершивших дорожно транспортные происшествия в состоянии алкогольного опьянения, - говорится в сообщении. - По версии следствия, в результате неправомерных действий граждане избежали административной ответственности и лишения права управления транспортным средством.
Досудебное расследование продолжается. В соответствии со ст. 201 УПК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.
Последние новости
17.05.23 10:14 Изменения в ПДП микрорайона Керемет в Костанае внесут из-за обращений местных жителей
16.05.23 19:59 «Материал здесь лучше и долговечнее!» - Качество асфальта, сделанного по европейской технологии, на трассе М-36 проверили в Костанае
16.05.23 16:50 Как быстро и недорого изменить школьный кабинет
16.05.23 13:03 "Подсудимый был в состоянии аффекта?" - По делу о жестоком убийстве молотком допросили эксперта-психолога
16.05.23 10:54 "Не будут лечиться". Почему казахстанцам не могут вернуть неиспользованные деньги из ФСМС
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.