Предупреждения о неготовности к пожароопасному периоду выдали всем председателям дачных и садовых обществ. Об этом на аппаратном совещании в горакимате 15 мая сообщил начальник управления по чрезвычайным ситауциям Костаная Алмаз ТУЛЕНДИН.

Фото из архива "НГ"

Пожароопасный период начался в регионе 4 апреля, с тех пор в обществах произошло 9 пожаров.

Фото Георгия ГОВОРОВА



- По опыту прошлых лет наибольшее количество пожаров приходится на садовые и дачные общества, - отметил Тулендин. - Одна из основных задач для недопущения возгорания - очистка территории обществ от сухой растительности. Вокруг обществ необходимо создание минерализованных полос. 14 апреля состоялось собрание с представителями обществ, в ходе которого мы вручили им письма о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности.

В комментарии «НГ» Тулендин пояснил, что основная проблема дачных и садовых обществ - в брошенных участках, где много сухостоя и которыми никто не хочет заниматься. Другой параметр, которому не соответствуют все общества, это отсутствие пожарных щитов. По правилам на каждые 20 домов должен быть один щит, но для обществ это слишком дорогое удовольствие.

Управление по ЧС продолжит рейды, и если предупреждения будут проигнорированы, председателей могут привлечь к административному взысканию.

Пожарные в Костанае уже неоднократно говорили, что им не хватает техники. При этом износ существующих машин составляет 45%. Кроме того, из восьми положенных городу пожарных частей в Костанае есть только три. Еще одно депо планируют построить, но пока процесс на стадии разработки документации.

На совещании в акимате Тулендин просил городские власти выделить деньги на покупку 40 ранцевых огнетушителей. Каждый обойдется бюджету примерно в 20 000 тенге. Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ дал поручение поддержать заявку УЧС.

- Вы говорили о 9 пожарах в дачных обществах, последний был 7 мая, если я не ошибаюсь, в Элеваторщике, - сказал Жундубаев. - Там была сложная ситуация на самом деле. Хорошо, что ветер шел не в сторону дачного массива. Иначе мы бы, наверное, не сдержали огонь. Потому что подъездные пути и так далее. Есть проблема в пирсах. Сколько их нужно и в чем неудобство?

- На дачном обществе «Элеваторщик» есть котлован, но нет возможности у техники к нему подъехать, - ответил Тулендин.

Марат Жундубаев обещал «отработать этот вопрос».