В СМУС Костанайской области продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении Олжаса ТОКАРИНА. Он обвиняется в том, что в феврале этого года насмерть забил молотком мужа своей сводной тети, жителя Узунколького района Куандыка Кенкенова, после чего снял побои на видео. Кенкенов умер в больнице через 3 часа после избиения.

- В какой степени опьянения был подсудимый и был ли в аффекте? - спросил гособвинитель Еркебулан АЙТБАЕВ.

- Был в средней степени опьянения. Аффекта не было, - ответила эксперт Людмила ФЕДОРЕЦ. - Он просто болезненно отреагировал на оскорбление своей тети.

- Аффект был бы возможен, если бы потерпевший угрожал жизни подсудимого? - уточнил судья Кушербай АКШАЛОВ.

- Да, но ему никто не угрожал. Это была болезненная реакция, - сказала Федорец.

Куандык Кенкенов был известным в области человеком, некоторое время возглавлял районную ДЮСШ.

Супруга убитого Салтанат КЕНКЕНОВА подала новый иск к подсудимому о возмещении морального вреда, она увеличила сумму иска с 1 млн до 10 млн тенге.

- Он лишил меня всего, детей лишил детства, я осталась одна с четырьмя несовершеннолетними детьми, - со слезами сказала потерпевшая.

Подсудимый Олжас Токарин не признал иск. Его адвокат поинтересовался, почему потерпевшая в 10 раз увеличила сумму.

- Тогда мне сказали, что у него ничего нет, но сейчас пояснили, что он будет работать и сможет отдавать деньги, - ответила Кенкенова. - Мне еще четверых детей воспитывать.

На сегодняшнем заседании дело переквалифицировали. Гособвинитель зачитал его в новой формулировке, подсудимый обвиняется по другой части статьи об убийстве.

- Статья 99 ч. 2 (убийство с особой жестокостью) переквалифицировано на ст. 99 ч. 1 (умышленное убийство), - пояснил Айтбаев.

- Дело об убийстве вашего мужа будет рассматриваться не по статье об убийстве с особой жестокостью, а по статье об умышленном убийстве. Вы согласны? - спросил потерпевшую судья.

Согласно закону, количество ударов является не признаком жестокости, а лишь способом убийства. С неверной квалификацией дело поступило из районной прокуратуры.

Жена убитого не согласилась с этим. В связи с чем дело не смогут рассматривать в новой формулировке, но при вынесении приговора судья уточнит квалификацию деяния.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ